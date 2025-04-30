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    北市議員稱懷愛館地下停車場違規轉租 殯葬處：因應需求變更用途

    台北市議員洪健益表示，懷愛館地下一樓停車空間違規轉租。（台北市議員洪健益提供）

    台北市議員洪健益表示，懷愛館地下一樓停車空間違規轉租。（台北市議員洪健益提供）

    2025/04/30 15:24

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市第二殯儀館（懷愛館）景仰樓與景行樓相繼啟用後，服務量能增加，台北市議員洪健益表示，殯葬處委外經營的停車場，違規將停車格轉租給花店協會業者，成為堆疊花架、花籃等雜物的空間，並涉違反建管使用規範；被揭露後雖移除雜物，不到兩週又故態復萌。殯葬處表示，因應告別式家屬需求，與花店服務佈置業者溝通，將運送花材的推車暫置景仰樓地下一樓的停車空間，避免四處散放影響觀瞻與安全，並著手進行空間使用變更申請。

    洪健益指出，懷恩館是新建的大樓，空間設計規劃竟未事先考量到花店業者放置花籃、花架的空間需求，導致停車場營運業者違規將16個停車格以每月7萬元租給花店協會業者，變成擺放花架花籃的倉庫，涉違反「停車場營業登記申請之規定」及契約書，也違反台北市議會要求「公有停車場或路邊停車位，一律禁止任何機關團體劃設專用停車位及禁止長期占用」的但書規定。也凸顯新大樓設計規劃不良及市府單位的疏失。

    洪健益說，議會在3月7日進行現場會勘，建管處也到場並要求殯葬處及業者限期改善，殯葬處在4月9日要求業者移除雜物。但不到兩週，現場再度被花架花籃任意擺放占用，「表面改善、實則放任，無視法令規範」。

    殯葬處說明，懷愛館禮廳增加並往樓上立體化發展，佈置業者須使用推車將花材從貨梯運送至告別式會場，由於家屬委託的業者不同且眾多，導致推車數量倍增並散放在各角落，阻礙停車及人行動線，也影響環境觀瞻並造成安全問題。經與業者溝通，在不影響告別式進行及停車功能下妥善規劃動線，可暫置於景仰樓地下一樓的停車空間，花店佈置業者也組成花藝協會，自主管理約束從業人員，殯葬處也著手進行該空間使用變更申請。

    殯葬處表示，懷愛館內地下停車場設計依治喪停車需求及分流分道原則規劃，地下一、二樓，主要供花店佈置業者（B1、B2）、議員及公務車（B1）、接體車及檢警相驗車輛（B2）停放，一般民眾及殯葬禮儀業者車輛則停放於地下三、四樓，與業務車輛停車空間實體區隔，避免與殯葬作業車輛混合，衍生生危險或產生忌諱。目前運行狀況良好，尚無不妥之處。

    台北市議員洪健益表示，懷愛館地下一樓停車空間違規轉租。（台北市議員洪健益提供）

    台北市議員洪健益表示，懷愛館地下一樓停車空間違規轉租。（台北市議員洪健益提供）

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