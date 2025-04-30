台糖橋頭建159戶出租宅 2027年開放入住

台糖公司在高雄橋頭區白樹路新建159戶出租住宅，以因應未來橋科就業人口租屋需求，預計明年底完工，後年即可開放承租戶入住。（立委邱志偉服務處提供）

2025/04/30 15:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕因應橋頭科學園區未來就業人口租屋需求，台糖公司在橋頭區白樹路新建159戶出租住宅，目前施工進度達46%，預計明年底完工，後年即可開放承租戶入住。

台糖表示，位於橋頭區白樹路及竹林街口的橋中段土地，以自建投資方式新建出租宅，規劃為地下1層、地上6層集合住宅，共有7戶店鋪、68戶小套房、61戶大套房、25戶2房型及5戶3房型，總共有159戶，目前興建至3樓，施工進度達46%。

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另立委邱志偉要求台糖針對照顧銀髮族租屋需求，新建銀髮住宅，台糖目前規畫興建基地在高雄新市鎮，預計新建132戶，但興建方式仍待董事會決議。

邱志偉表示，橋科園區目前正興建公共工程，科技業者也同步設廠中，待廠房完工，將有大量從業人口湧進園區工作，需擴大供給出租宅，才能因應未來眾多就業者的租屋需求，台糖在橋頭區的土地多，應積極開發出租宅，以因應未來租屋市場需求。

他說，台糖橋中段159戶出租宅將能紓緩橋頭租屋市場，但他強調，出租宅應兼顧公益性質，設定出租條件一定程度保障經濟較弱勢的民眾，甚至可評估納入社會住宅，照顧更多正在打拚經濟的年輕人、甫生育的夫妻等，讓年輕族群能在橋頭紮穩根基。

台糖表示，已陸續提供橋頭地區土地，由國家住宅及都市更新中心（住都中心）興建社會住宅；針對橋中段出租宅明年底完工前，將招標由物業管理業者經營管理，屆時出租條件會更明確，招租階段將評估市場需求，審慎研議租屋條件，並將公益性納入考量。

立委邱志偉（中）偕同高市議員林志誠到台糖橋頭出租宅工地，了解施工進度。（立委邱志偉服務處提供）

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