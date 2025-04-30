一條牛仔褲被當作自願證據 馬偕醫護「丹寧風」聲援受害者

馬偕醫院社工師支持國際丹寧日活動。（馬偕醫院提供）

2025/04/30 14:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕根據衛福部保護司統計，國內平均每天有30人遭遇性侵害，卻不到10人選擇報案。為了替這些沉默的聲音發聲，馬偕紀念醫院6大院區醫護人員今（30日）穿上牛仔褲、佩戴丹寧飾品，傳達無論穿什麼，都不該是性暴力的藉口，共同響應「國際丹寧日」。

每年4月最後一個星期三是「國際丹寧日」，源於1992年義大利一樁性侵案件，當時法院竟因被害者穿著緊身牛仔褲，判定「她是自願的」，引發國際社會譁然，也促成了全球穿牛仔褲聲援受害者的倡議行動。馬偕醫院今天舉辦「偕心拚守護、丹寧伴同行」響應。

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馬偕醫院院長張文瀚表示，丹寧日不只是象徵，而是性侵防治的實際行動，鼓勵受害者勇敢打破沈默，不僅有助減輕創傷，也能揪出加害者、預防更多犯罪。他也分享親身經歷，曾有一名少女深夜掛急診，陪同的壯漢極力阻止檢查，引起他的警覺，通報後成功破獲性交易案件，突顯醫療第一線識別與通報的重要性。

衛福部保護司科長潘英美指出，台灣每年通報的性侵案件逾萬件，其中兒少受害者占比近6成，隨著科技發展，性暴力樣態也跟著改變，像是去年就有1928件性影像申訴、1040名受害者，13至17歲青少年是受害大宗。她也提醒，製作、散布或未經同意傳播性影像，最重可處5年徒刑、得併科50萬元以下罰金，切勿因一時好奇而違法，「轉傳就是犯罪！」

馬偕醫院社會服務室主任王美淑提到，每當性暴力事件發生，社會常出現「檢討被害人」的聲音，將焦點放在被害者的衣著、行為上，卻忽略真正該負責的是加害者。呼籲應以尊重、平等、包容、自由、賦權、支持、發聲、希望8大精神，用支持取代謾罵，推動性別友善。

院方也指出，馬偕醫院在1996年成立全台首個「受暴婦女危機處理示範中心」，目前已轉型為「家庭暴力暨性侵害事件處理小組」，由專職社工師提供風險評估、緊急安置與後續資源轉介等服務，長期守護每一位身陷困境的受害者。

馬偕醫院總院長張文瀚（後排左5）率醫護團隊支持國際丹寧日活動。（馬偕醫院提供）

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