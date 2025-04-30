台中移工稱賣山羌 動保處檢驗結果含狗肉

外埔區月眉西路與月眉南路一處民間停車場內，有外籍移工交易兜售狗肉。（江和樹提供）

2025/04/30 15:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員江和樹日前驚爆接獲檢舉有人將繁殖場退役的毛小孩賣給非法集團屠殺後，在網站上以「寵物補給品」等名義販售，實際竟是販賣肢解好的狗肉，甚至連石虎肉也有賣，一名越南移工涉重嫌被警方逮捕後稱是賣山羌肉不是狗肉，動保處將冰存的肉塊送驗，今天證實是「狗肉」，打臉移工說詞，警方將積極追查幕後不法集團。

台中市動保處長林儒良表示，23日將江和樹通報的肉塊送驗，確定為「狗肉」，已經將結果送交警方以利後續偵辦。

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動保處4月23日接獲江和樹檢舉，警方25日接到動保處后里動物之家報案，在外埔區月眉西路與月眉南路一處民間停車場內，有外籍移工兜售狗肉，檢舉人並提供疑似狗肉肉品及兜售狗肉影片，動保箯查證後告發違反動物保護法，並提供相關照片及影片等證據。

江和樹於25日也在市議會揭露，去年10月接獲繁殖場員工爆料，老邁犬隻因為沒有生產力，被賣給不法集團宰殺，淪為香肉販售牟利，從死亡犬隻的照片中可見，狗狗嘴巴更被封起來，手法殘忍。而不法集團會在臉書以「補給品」、「超級補給品」當成暗號，就是指名要賣狗肉或石虎，1斤開價700元到3500元不等。

台中警方循線追查，當晚通知在大雅區工作的越南籍33歲泰姓賣家到案說明，他辯稱是賣山羌肉，且是友人託售。

江和樹今天表示，動保處證實是狗肉，感謝動保處積極查驗，警方不到6小時就抓到嫌犯，他強調貓狗不能吃，更何況是石虎。

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