2025台奧高教論壇維也納登場 攜手促進教育與科研交流

「第四屆台奧高教論壇」昨日於奧地利維也納舉行，台奧大學20餘校代表參與。（教育部提供）

2025/04/30 15:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕「第四屆台奧高教論壇」昨日於奧地利維也納舉行，台奧大學20餘校代表參與。台灣代表團由高教基金會董事長吳正己領團，包括駐奧地利代表處大使劉玄詠及奧地利聯邦婦女科學暨研究部官員均出席共襄盛舉，持續深化雙邊高教機構的學術交流及合作。

台灣與奧地利於104年11月首度合作於台灣辦理第一屆「台奧高等教育論壇」，105年6月第二屆論壇移師奧地利納舉行；隨後為於疫情期間持續推動台奧高教交流，於110年3月以視訊方式舉辦第三屆論壇。本年為疫情後首度舉行實體論壇。

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教育部指出，我國與奧地利教育交流密切，至114年度奧地利與我國大專院校簽訂有效之學術交流協議共計120件，目前在台灣計有156名奧地利學生，台灣學生則有401名留學奧地利。台奧雙方透過輪流舉辦論壇分享彼此經驗、互相學習，有助深化兩國夥伴關係、豐富未來學研交流、拓展嶄新合作契機。

高教基金會提到，論壇當日，首先由奧方與台方代表分別就2國高等教育制度與合作機會進行分享，包括Erasmus+國際交換計畫、台奧雙邊科研基金與各類獎學金合作機制。隨後由2國專家學者分享雙邊及國際合作成果、人才移動計畫以及STEM教育學生培育等議題進行深入探討。下午舉行台奧高教交流活動，台奧高等教育機構代表透過一對一的會談交流環節，進一步建立合作意向、拓展夥伴關係。

教育部表示，此次論壇的成功舉行，不僅為參與者提供了一個豐富的學術交流平台，也為台奧在學術及研究領域的進一步合作奠定日後成功的基礎，有助深化高等教育國際化及跨國移動，並積極促進未來全球教育環境的發展。

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