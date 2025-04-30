雙春年閏6月為父親補運、添壽 立夏前豬腳開始熱賣

今年閏6月，坊間有為父親補運、添壽的習俗，豬腳料理熱賣，「金牌總舖師」盧正治忙著出貨。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/30 15:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又是農曆閏月，坊間有幫父親補運、添壽的傳統，近來相關的豬腳佳餚開始熱賣，連餐廳、總舖師推出的真空料理包也深受歡迎；民俗專家廖大乙則建議，由於是雙春年，更可在「立夏」之後就及早盡孝道。

傳統習俗認為，農曆閏月的算法，讓時間變相延長，父執輩的歲數卻沒因此增加，形同「折壽」，才有豬腳補運之說。

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有「金牌總鋪師」之稱的寶味珍創意料理團隊主廚盧正治表示，今年是閏6月，開春之後，豬腳的訂單就爆量湧至，多為子女要孝順父親，提前預約，已陸續出貨。

盧正治說，俗諺「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，為方便無法直接取用的客戶，也推出了真空料理包，隨熱即吃，深受歡迎，目前是人氣菜色。

廖大乙提到，閏月幫父親補運、添壽的習俗由來已久，適逢雙春年，容易犯桃花，農曆立夏，代表白天變長，陽氣漸旺，提前送豬腳也是可以。

廖大乙指出，立夏將至，一直到農曆6月份，都是帶豬腳麵線回娘家的好時機，仍未出嫁的女兒，當然也能贈送，幫父親補運、添壽。

廖大乙強調，生肖屬蛇、豬、虎、猴者，在雙春年更要小心謹慎，盡孝道之外，也多行善，為自己增福報。

今年閏6月，坊間有為父親補運、添壽的習俗，豬腳料理熱賣。（記者吳俊鋒攝）

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