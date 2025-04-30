青少年淪打工詐騙最大受害者 林月琴籲勞動教育納課綱

民進黨立委林月琴（圖左二）今與民團召開記者會呼籲，教育部應將勞動教育納入必修課程內容，而勞動部也應加強推廣勞動安全知識，並儘速推動「勞動教育促進法」。（圖由林月琴辦公室提供）

2025/04/30 15:05

〔記者陳政宇／台北報導〕五一勞動節前夕，民進黨立委林月琴今（30日）與民團指出，青少年是打工詐騙的最大受害族群，加上職場霸凌與性騷案件層出不窮，顯示初入職場的諸多風險，故呼籲教育部應將勞動教育納入必修課程內容，而勞動部也應加強推廣勞動安全知識，並儘速推動「勞動教育促進法」。

林月琴今偕同台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）召開記者會，為青少年勞動權益請命。林月琴指出，台灣青少年勞動教育「大人覺得有教，學生卻用不到」，現行課程未貼近打工現場需求，以成人思維規劃課程，導致學生成為職場受害高風險族群；近年青少年打工詐騙、性侵事件頻傳，凸顯教育落差嚴重，青少年無法獲得足夠的勞動權益知識與意識。

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林月琴並以德國為例提議，勞動教育可與工會合作，並以青少年勞動權益權益為主。勞動部與教育部應密切合作，從青少年真實經驗出發重新設計課程，以兒童權利公約第十二條兒童表意權為出發點，廣納兒少意見，並確保每位學生在畢業前掌握基本勞動法規與自我保護知識。

台少盟副秘書長張祐嘉表示，2023年有多位未成年人因犯罪集團招募台灣民眾，引誘到柬埔寨、杜拜等地進行犯罪活動，包含電信詐欺、性剝削和勞力剝削等，引起社會輿論譁然。但單靠嚴刑峻罰的法律制裁並不會完全解決問題，仍要深入探討為何這些青少年會落入犯罪集團的圈套。

台灣勞工陣線指出，台灣長期忽略勞動者在生產過程中遭受的剝削，導致即便有逾1100萬勞動人口，國人對勞動權利義務的認識仍然薄弱。勞陣主張，應儘速制定「勞動教育促進法」，擴大教育對象至勞工、雇主、政府與學校，並設立勞動教育審議會，統籌政策與教材編撰，從根本建立全民正確勞動意識。

目前就讀建國中學三年級的曾姓同學分享，教育現場對於勞權保障相關課程的設計，仍以理論為主要導向，恐難以提供青少年符合實際需求的知識內容，例如該如何確認薪資、勞健保及待遇符合法規？該如何避免落入求職詐騙陷阱等等，在現今的高中課本中內容十分稀少，教育部、國教院及勞動部應該研擬更加符合青少年需求的勞動教育課程。

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