為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青少年淪打工詐騙最大受害者 林月琴籲勞動教育納課綱

    民進黨立委林月琴（圖左二）今與民團召開記者會呼籲，教育部應將勞動教育納入必修課程內容，而勞動部也應加強推廣勞動安全知識，並儘速推動「勞動教育促進法」。（圖由林月琴辦公室提供）

    民進黨立委林月琴（圖左二）今與民團召開記者會呼籲，教育部應將勞動教育納入必修課程內容，而勞動部也應加強推廣勞動安全知識，並儘速推動「勞動教育促進法」。（圖由林月琴辦公室提供）

    2025/04/30 15:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕五一勞動節前夕，民進黨立委林月琴今（30日）與民團指出，青少年是打工詐騙的最大受害族群，加上職場霸凌與性騷案件層出不窮，顯示初入職場的諸多風險，故呼籲教育部應將勞動教育納入必修課程內容，而勞動部也應加強推廣勞動安全知識，並儘速推動「勞動教育促進法」。

    林月琴今偕同台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）召開記者會，為青少年勞動權益請命。林月琴指出，台灣青少年勞動教育「大人覺得有教，學生卻用不到」，現行課程未貼近打工現場需求，以成人思維規劃課程，導致學生成為職場受害高風險族群；近年青少年打工詐騙、性侵事件頻傳，凸顯教育落差嚴重，青少年無法獲得足夠的勞動權益知識與意識。

    林月琴並以德國為例提議，勞動教育可與工會合作，並以青少年勞動權益權益為主。勞動部與教育部應密切合作，從青少年真實經驗出發重新設計課程，以兒童權利公約第十二條兒童表意權為出發點，廣納兒少意見，並確保每位學生在畢業前掌握基本勞動法規與自我保護知識。

    台少盟副秘書長張祐嘉表示，2023年有多位未成年人因犯罪集團招募台灣民眾，引誘到柬埔寨、杜拜等地進行犯罪活動，包含電信詐欺、性剝削和勞力剝削等，引起社會輿論譁然。但單靠嚴刑峻罰的法律制裁並不會完全解決問題，仍要深入探討為何這些青少年會落入犯罪集團的圈套。

    台灣勞工陣線指出，台灣長期忽略勞動者在生產過程中遭受的剝削，導致即便有逾1100萬勞動人口，國人對勞動權利義務的認識仍然薄弱。勞陣主張，應儘速制定「勞動教育促進法」，擴大教育對象至勞工、雇主、政府與學校，並設立勞動教育審議會，統籌政策與教材編撰，從根本建立全民正確勞動意識。

    目前就讀建國中學三年級的曾姓同學分享，教育現場對於勞權保障相關課程的設計，仍以理論為主要導向，恐難以提供青少年符合實際需求的知識內容，例如該如何確認薪資、勞健保及待遇符合法規？該如何避免落入求職詐騙陷阱等等，在現今的高中課本中內容十分稀少，教育部、國教院及勞動部應該研擬更加符合青少年需求的勞動教育課程。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播