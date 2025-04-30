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    北市新世代學習空間 2024至2026投1.2億加速布建

    北市萬福國小新世代學習空間「wonderful好時光教室」。（記者甘孟霖攝）

    北市萬福國小新世代學習空間「wonderful好時光教室」。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/30 14:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市2023年起推動「新世代學習空間」，以學生自主學習為核心，並呼應數位時代與新課綱，強調資訊設備學習的廣泛應用。今年共有32間小學、45間國高中申請，將核定各17間，屆時全市會有83校都設置。

    教育局表示，2024年已補助3840萬餘元協助萬福國小等8間國小，及17所國高中學校，2024至2026年預計投注1.2億元，於高國中小學校打造嶄新的學習環境。

    教育局長湯志民今（30日）至萬福國小開箱剛落成的「wonderful好時光教室」，校長林明助表示，該教室前身為美術教室，改造後大幅提升專科教室使用效率，目前已提供雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程使用，課後更提供教師備課及樂齡教室進行多元運用。

    萬福國小實施雙語課程，結合英語情境中心，積極推動雙語教 育與國際教育，包含雙語生活、雙語藝術、雙語體育、異同看世界及國際文化等課程；好時光教室建置後，提供師生更優質的科技設備，除增進線上視訊及分組討論品質外，更提供完善的專題式課程交流、藝術鑑賞與表現的自主學習場域。

    萬福國小6年級學生葉安洵說，新世代學習空間對學習很有幫助，除了每個小組都有獨立螢幕可以看之外，更能透過分組討論，與其他同學腦力激盪，互補缺點。

    湯志民說，新世代學習空間建置計畫的推動重點涵蓋多個面向，核心在於將過去以教師講授為主的「課程導向學習中心」，轉型為更著重學生主體性的「學生自主學習中心」；政策推動置今年起，逐步擴大補助學校間數，加速普及新世代教室建置，國小部分已同意再補助17校，補助經費約3570萬餘元，國高中學層計畫也在審核階段，2024年置2026年預計投注1億2000萬元，加速打造新世代學習教室。

    湯志民說，推動目標希望每校各有1間，但仍要視各校是否有多餘教室空間，以及實際需求，如校方提出需求都會盡力來協助。

    北市萬福國小新世代學習空間「wonderful好時光教室」。（記者甘孟霖攝）

    北市萬福國小新世代學習空間「wonderful好時光教室」。（記者甘孟霖攝）

    北市萬福國小新世代學習空間「wonderful好時光教室」。（記者甘孟霖攝）

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