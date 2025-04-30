穿上「牛仔風」響應世界丹寧日 新北社會局籲尊重性別平權

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心於世界單寧日穿上牛仔風，呼籲一起打造尊重、無暴力的生活環境。（記者翁聿煌攝）

2025/04/30 15:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年4月最後一個星期三為「世界丹寧日」，新北市社工今天以實際行動響應，穿著丹寧牛仔風，傳遞支持、理解與陪伴的力量，為性暴力受害者發聲，同時呼籲，「一個小行動，都是支持受害者復原的力量」，以行動表達支持性別尊重與平等，打破性侵害與性暴力的迷思。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，「世界丹寧日」緣起於1992年義大利羅馬，有位少女遭到性侵，法官卻因為少女「穿著牛仔褲」而判斷是合意性交，判決加害者無罪，引發輿論怒火，人民自發性穿起牛仔褲表達抗議。

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許芝綺表示，無論穿什麼都不該是性暴力的藉口，且只要沒有同意、發生非自願的性行為就是性侵害，許芝綺指出，根據衛生福利部去年公布數位/網路性別暴力狀況調查報告顯示，在18至74歲民眾中在2023年有47.4%的人曾遭受過數位/網路性別暴力，而終生有59.4%的人曾遭遇這樣的暴力行為，卻僅有近4成的被害人曾求助，又以求助朋友、同學非正式資源為最高約79%，其次為手足家人或親戚約25%。

許芝綺呼籲，在性暴力事件唯一該負責任的只有加害者，若有親朋好友與你談及性暴力事件，請務必「多點傾聽、以理解取代指責」，陪伴受害者，成為受害者最堅實的依靠，113保護專線也會提供24小時守護通報服務，遇緊急時亦可撥打110。

「穿上單寧不只是流行，也是力量，不只是搭配，更是態度」，新北社會局長李美珍說，新北社會局響應現代婦女基金會一起推動性暴力預防，希望有更多人一起加入預防性暴力的行列，為終止性暴力、促進性別平等努力，打造一個尊重、無暴力的生活環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

新北社工響應世界單寧日，穿上丹寧牛仔褲，籲尊重性別平權。（新北市社會局提供）

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