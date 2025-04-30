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    苗縣通霄公設民營托嬰中心揭牌 托育22人、臨托2人

    苗縣通霄公設民營托嬰中心揭牌，提供定期與臨時托育服務。（記者蔡政珉攝）

    苗縣通霄公設民營托嬰中心揭牌，提供定期與臨時托育服務。（記者蔡政珉攝）

    2025/04/30 14:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為農業大縣，人口較多的鄉鎮市有不少青年留在縣內奮鬥，苗栗縣政府在苗栗縣通霄鎮設立通霄公設民營托嬰中心，今天舉辦揭牌儀式，苗栗縣政府社會處表示，通霄公設民營托嬰中心托育人數共22名，另可提供臨時托育服務2名盼減輕家長負擔。

    苗縣府社會處指出，通霄公設民營托嬰中心前身為通霄公共托育家園，原本收托滿2個月以上至3歲前的嬰幼兒12名，但因托育需求持續增加，故擴大為公設民營托嬰中心，托育人數也增加並提供臨時托育服務。

    苗縣府表示，設置「臨時托育」機制為因應現代家庭彈性需求，家長無論是突發公務、臨時照顧空窗，或是家長短時間需要喘息，皆可向中心申請短時段的托育服務，協助家長彈性兼顧工作與家庭。

    苗栗縣政府指出，通霄公設民營托嬰中心設施完善，包含嬰幼兒活動區、沐浴區、休息空間、安全監控與符合標準的衛教設備，並配備合格托育人員，中心採公設民營模式，由政府提供場地委由專業民間機構負責營運。

    苗縣通霄公設民營托嬰中心揭牌，提供定期與臨時托育服務。（記者蔡政珉攝）

    苗縣通霄公設民營托嬰中心揭牌，提供定期與臨時托育服務。（記者蔡政珉攝）

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