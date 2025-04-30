竹市風城野營祭5/17登場 連兩週末體驗城市夏初露營夜未眠

新竹市風城野營祭5/17登場，連兩週末邀市民來體驗城市森林夏初露營夜未眠。（記者洪美秀攝）

2025/04/30 14:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府城銷處舉辦風城野營祭－未來森林活動，5月17、18日及5月24、25日連續2週末在大湳雅公園登場，限量開放60組帳位，邀請市民來體驗在城市夏初戶外野營的感受，並走進城市森林，體驗風、光、音樂與帳篷交織的未來森林。

代理市長邱臣遠表示，2025風城野營祭－未來森林是竹市首度以城市野營為主題策劃的大型戶外活動，活動地點在市中心的大湳雅公園，讓市民不需遠行，就能在住家附近體驗帳篷露營、綠地野餐、風格市集與音樂表演的樂趣。今年風城野營祭首次加入都市露營夜宿體驗，限量開放60組帳位，其中30組由市府免費提供帳篷設備，另30組開放民眾自備。

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凡報名成功者，皆可獲得限量「復古戶外營燈」及實用的「筆袋型折疊椅」作為參加禮。此外，報名自備帳篷的市民，還可參加別具創意的「風格帳篷競賽」，只要發揮巧思佈置帳篷，即有機會獲得主辦單位頒發的獎金好禮—前3名分別可獲得獎金3萬元、2萬元及1萬元，展現個人風格的同時，也為城市野營注入更多創意與魅力。

城銷處表示，此次活動以「城市野營」為主，有七大主題體驗內容。包括結合音樂與自然氛圍的「野舞台」音樂演出、體驗戶外夜宿的「星野旅營區」、展現露營美學的「風格曠野場」職人露營區、專為親子設計的「親子氣墊」遊戲區、激發創意的「手作森林」DIY體驗、結合在地風格的「風野小市」市集，以及傳遞專業知識的「野人知識所」露營職人講座。夜間時段更推出「星空電影院」與「搖擺營火舞」，營造專屬風城的野營浪漫夜晚。

城銷處也提到，晚間「星空電影院」將播放多部廣受歡迎的動畫作品，包括《海洋奇緣2》、《腦筋急轉彎2》、《元素方程市》以及《玩具總動員4》，讓親子們能在星空下席地而坐，享受溫馨悠閒的戶外觀影體驗；而「搖擺營火舞」則邀請全台最大復古搖擺舞團隊 Swing Taiwan，結合爵士樂團的現場演出，在營火旁帶來音樂、舞蹈與科技營火交融的夜晚。今天中午12時開放線上報名，名額有限，額滿為止。

新竹市風城野營祭5/17登場，連兩週末邀市民來體驗城市森林夏初露營夜未眠。（記者洪美秀攝）

新竹市風城野營祭5/17登場，連兩週末邀市民來體驗城市森林夏初露營夜未眠，還可佈置帳篷個人風格搶獎金。（記者洪美秀攝）

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