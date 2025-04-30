公幼教保員假期權利矮人一截 全國幼教產業工會：制度性歧視

在勞動節前夕，全國幼教產業工會今發聲為公幼教保員爭取假期平等。圖為幼兒園教學情境照。（記者楊綿傑攝）

2025/04/30 14:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭取教保員權益！全國幼教產業工會今天指出，公立幼兒園的教保員長期在假期權利方面與校內公務人員、工友、教師等有落差，形成制度性歧視，但國教署對訴求遲未回應，呼籲應保障教保員在婚假、產前假、流產假、喪假等屬人權假別範疇的內容應給予更多保障，以正視老師們的勞動價值與身心需求。

明天就是勞動節，全國幼教產業工會提到，公立幼兒園中唯一具有勞工身分的教育從業人員、契約進用教保員，是學校中最弱勢的一群。既非公務人員、亦非教師，因為身分不同且人數稀少，本應享有的基本權益，也常常被忽視。

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工會指出，在學校的人事管理中，正式人員大致分為4類，包括公務人員、工友、教師及教保員。奇怪的是，前3類人員的假期標準已逐漸趨於一致，唯獨同樣屬於正式人員的教保員，在人權與人道的基本假期，如流產假與喪假仍存在明顯差異與不平等待遇。

工會說明，在婚假部分，公務人員、教師、工友皆享14日，教保員僅有8日；產前假部分，其他人員為8日，教保員僅有7日；而流產假部分，懷孕20週以上流產，其他人員給42日，教保員僅給4週（含例假日）；懷孕12週以上未滿20週者僅有1週；懷孕未滿12週者僅給5日，遠低於應有的生理恢復需求；喪假部分，公務人員、正式教師享有15日喪假，教保員卻僅有8日，待遇差異明顯。

工會認為，這些冷酷的差別待遇，不只是「數字問題」，而是赤裸裸的制度性歧視。長期的不平等正在迫使一位又一位有心奉獻於幼教的教保人員離開教育現場。而自去年8月走上街頭，向國教署提出教保員假期要平權的訴求，至今已歷9個月，國教署仍未就相關議題作出具體回應，加深了教育現場基層人員與政府之間的對立與不信任。

工會強調，包括婚假、產前假、、流產假、喪假等屬人權範疇的假別日數應以「擇優辦理」為原則，勞基法只是法律與道德的最低標準，擇優保障絕無不妥。呼籲國教署珍惜每一位願意留在現場的教保人員，正視老師們的勞動價值與身心需求，不要讓教育現場持續流失專業人才。

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