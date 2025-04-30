湖口老街桐樂會開跑 邀親子賞花、逛老街、生態體驗及DIY手作

5月3日起為期一個月的「湖口老街桐樂會–親子桐心遊」活動，今（30）日開跑。（記者廖雪茹攝）

2025/04/30 14:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕又到五月雪季節，「湖口老街桐樂會–親子桐心遊」活動今（30）日開跑！新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會自5月起推出系列手作活動，還有多元豐富的表演、童趣通關遊戲，以及免費的定點導覽，邀請大家來老湖口賞花、逛老街、生態體驗及DIY手作。

為推廣湖口老街旅遊，新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會今天在老湖口三元宮，舉辦「湖口老街桐樂會–親子桐心遊」開幕活動，由湖口高中師生團隊帶來系列揭幕表演，有太鼓、跆拳道、AI創作歌曲發表《桐花飄落的季節》 、烏克麗麗演奏、以及熱舞表演。

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湖口鄉形象商圈發展協會理事長邱小睿表示，春天百花爭豔，桐花盛開，湖口老街後山的姑娘廟及仁和步道桐花已接近滿開，其他步道桐花也陸續綻放，滿樹白花宛如五月雪。適逢母親節到來，商圈特別規劃為期1個月的親子活動，桐樂DIY有種子創意及生態瓶手作。

5月3日起到6月1日的每個週末假日，將邀請不同的音樂藝術表演團體，包括爵士吹奏樂團、民謠流行音樂、雜耍技藝表演等，讓桐樂會更加熱鬧豐富。民眾於「湖口老街形象商圈」臉書粉專上傳打卡牆親子同遊照片，還可參加童趣通關遊戲，完成挑戰者可至指定店家兌換小禮物。

５月11日三元宮、5月18日湖口老街、5月25日野地森活永續生活實驗園區、5月31日老湖口天主堂，當天的下午1點半、2點、2點半安排免費定點導覽，每場次約30分鐘，每場集合地點在湖口天主堂門口聖母像前方。歡迎親子來湖口老街展開一趟知性之旅。

5月3日起為期一個月的「湖口老街桐樂會–親子桐心遊」活動，今（30）日開跑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會邀請大家來老湖口賞花、逛老街、生態體驗及DIY手作。 （記者廖雪茹攝）

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