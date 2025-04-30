澎湖海事響應國際丹寧日 穿上牛仔褲為性平發聲

澎湖高級海事水產職業學校，配合國際丹寧日全校穿牛仔褲。（澎水提供）

2025/04/30 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為深化學生對性別平等的理解與尊重，澎湖高級海事水產職業學校今（30）日舉辦「國際丹寧日」（Denim Day）主題宣導活動，鼓勵全校師生都穿著牛仔褲，以行動支持性別平權與反性別暴力教育，展現學校對性平教育的高度重視與實踐力。

此活動由校長顏嘉禾領銜，結合各處室主任、教職員工與學生共同參與，齊聚司令台前宣導性別平等，展現團結一致對抗性別歧視與暴力的決心。除了穿著象徵性的牛仔褲，現場也將透過簡單宣講與師生互動，深化對性別刻板印象、性別尊重與多元包容的認識。

請繼續往下閱讀...

國際丹寧日（Denim Day）源於1998年義大利一起性侵案件，當時法院以「受害者穿牛仔褲太緊」為由，判定加害人無罪。此判決引發全球譁然與抗議，許多人選擇穿上牛仔褲表達對性暴力受害者的支持與對司法偏見的抗議。自此每年4月最後一個星期3，全球各地皆透過穿牛仔褲表達對性別正義的聲援。

顏嘉禾校長表示：「我們希望透過具象行動，讓學生理解性別平等並非抽象口號，而是生活中每一個尊重與包容的選擇。我們致力營造一個讓每位師生都能自在做自己、彼此尊重的友善校園。」

澎湖海事長期致力於推動性平教育，不僅透過課堂教學、講座活動，更透過具意義的行動參與，讓學生真正「做中學」，內化性別尊重與同理心。未來，學校也將持續規劃更多多元性別教育活動，為打造更平等、友善的校園環境努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法