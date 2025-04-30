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    溜滑梯、攀繩、沙坑、鞦韆...... 嘉縣新港嘉民行政園區兒童遊戲場啟用

    嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場啟用。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場啟用。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/30 14:12

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕斥資490萬元打造的嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天正式啟用，場地雖不大但設置溜滑梯、攀繩、沙坑、鞦韆等設施，提供家長帶著小朋友嬉戲的安全舒適遊憩空間；縣長翁章梁參加啟用典禮時強調，公園是相當重要的基礎建設，每個鄉鎮市都應該設置，讓大家就近休憩。

    新港鄉公所指出，嘉民行政園區兒童遊戲場建置經費490萬元，包括國土管理署補助315萬元、縣府補助60萬元、公所自籌115萬元，所有的設施都通過遊樂設施檢驗，是個安全、友善且充滿樂趣的親子遊憩空間，讓孩子們盡情奔跑玩樂，家長也能安心陪伴，共享歡樂時光。

    翁章梁表示，嘉義縣早期缺乏完整的公園預定地規劃，導致現在公園用地取得困難，很多地方都把公墓改建成公園，但沒什麼人要去，還要派人維護管理，他的故鄉義竹鄉也找不到合適的公園用地，最後到義竹國小蓋公園讓學校與社區共用，上學時間給小朋友就近使用，放學後開放大家使用，發揮多元效應。

    翁章梁強調，公園是相當重要的基礎建設，大人帶孩子去玩時也能互動認識，讓地方關係更好、更密切，有錢、有能力都應該要蓋公園，近年嘉義縣財政狀況改善，負債從160多億元還到剩80多億元，已有餘力來建設公園與托育中心。

    新港鄉長葉孟龍表示，新港鄉公園已設置共融式兒童遊戲場，嘉民行政園區是第2座，同時嘉民行政園區也規劃環狀人行步道，將提供民眾更多元也更安全舒適的運動休閒空間。

    嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場。 （記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場。 （記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）、新港鄉長葉孟龍與小朋友同樂。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）、新港鄉長葉孟龍與小朋友同樂。（記者蔡宗勳攝）

    小朋友競相攀上溜滑梯高台。（記者蔡宗勳攝）

    小朋友競相攀上溜滑梯高台。（記者蔡宗勳攝）

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