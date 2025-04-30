喜鵲造型溜滑梯成亮點 南市大和公園特色遊戲場啟用

南市北區大和公園特色遊戲場的喜鵲造型溜滑梯。（南市府提供）

2025/04/30 13:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市特色遊戲場再添新亮點！以「喜鵲造型溜滑梯」為主題的北區「大和公園特色遊戲場」，今天正式對外開放。台南市長黃偉哲和小朋友一起開箱新遊戲場，新的遊戲空間讓孩童們玩得不亦樂乎，未來北區還有9座特色遊戲場將陸續完工。

南市北區「大和公園特色遊戲場─喜鵲溜滑梯」是以台南在地常見、象徵幸福及吉祥的「喜鵲」為主題造型，打造一座高達7米的喜鵲超高溜滑梯，並配有3組不同功能攀爬設施，在遊戲中培養孩子們手腳協調及探索能力。

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南市府表示，南市推動37區特色公園遊戲場，以「一區一特色公園」為地方建設目標，市府團隊去年向內政部國土署申請「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，成功爭取63座遊戲場改建工程，核定總預算約2億8千萬元，已於今年陸續完工啟用，包括「大和公園特色遊戲場」在內，市長黃偉哲任內目前已完工56座特色公園。南市府目標是在溪南、溪北建置74座符合孩童需求的特色遊戲場，讓親子家庭有更多的遊憩休閒空間，同時也歡迎大家來台南的特色公園遊玩。

黃偉哲表示，未來北區還有9座特色遊戲場將陸續完工，希望早點落成，讓所有市民都擁有更好的休憩環境。

今天啟用儀式，包括市議員陳怡珍、沈震東、許至椿、蔡宗豪等人，以及地方里長多人到場，市長黃偉哲於公園種下梅樹，寓意北區居民喜事臨門、喜上「梅」梢。

以「喜鵲造型溜滑梯」為主題的南市北區「大和公園特色遊戲場」正式對外開放。（南市府提供）

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