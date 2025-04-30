試辦300米月台門要價1.5億 台鐵：未來成本會降低

台鐵高雄車站試辦月台門。（記者蔡昀容攝）

2025/04/30 13:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣不時傳出民眾落軌事件，雙鐵紛紛規劃增設月台門。立委質疑，台鐵試辦300米月台門，要價卻高達1.5億元。台鐵說明，由於是首次試辦，納入很多想法及功能，成本較高，未來會剔除不必要功能，成本不會這麼高。

雙鐵落軌事件引起月台門增設討論。據近年統計，台鐵落軌事件2022年10件、2023年18件、2024年39件；高鐵落軌事件2022年10件、2023年16件、2024年2件。

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交通部今天赴立法院交通委員會專題報告並備詢。立委李昆澤表示，高鐵落軌事件數量應更高，因為台鐵是落軌即通報，高鐵是造成延誤才列計算，李認為，應更嚴謹處理落軌事件並確實申報。

另外，台鐵為推動月台門，挑選高雄車站試辦。李昆澤也質疑，長300米的纜繩式升降月台門，雖包含障礙物偵測系統、CCTV監控系統、機房建制等，但總價竟要近1.5億元，為何要花這麼多錢？

高鐵董事長鄭光遠表示，目前確實是延誤5分鐘才通報鐵道局。他也說明，高鐵全線12站都已發包月台門工程，台北站已經完成，其餘11站於今年1月開工，2028年前陸續完成；人潮多的板橋、風大的新竹站，明年會先完成。

台鐵代理董事長伍勝園回應，因為是首次試做月台門，有很多想法，希望納入很多功能，因此成本較高；但試辦之後，會將不必要功能拿掉，未來成本不會這麼高。

先前台鐵總經理馮輝昇受訪說明，由於是台鐵第一個月台門工程，都是客製化，所以金額會較高；當月台門設計完畢，確定規範、規格並大量安裝，單價一定會下降，台鐵也希望能提高國產化比例。

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