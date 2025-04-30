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    台中太平永成公園旁淪垃圾堆 民眾盼嚴格取締開罰

    台中太平永成公園旁，經常有民眾隨意丟棄垃圾影響環境清潔，民眾希望清潔隊嚴格取締開罰。（記者陳建志攝）

    台中太平永成公園旁，經常有民眾隨意丟棄垃圾影響環境清潔，民眾希望清潔隊嚴格取締開罰。（記者陳建志攝）

    2025/04/30 13:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區永成公園靠近永富街的一側，平時早晚有垃圾車定點收垃圾，但是沒有垃圾車來時，也經常有民眾將整包的垃圾丟在這裡，到了星期三、星期天清潔隊休假沒收垃圾時，更是經常堆成小山，因一旁就是公園，民眾抱怨影響環境衛生，希望清潔隊能加強取締開罰。

    有民眾向本報投訴表示，平時會到太平區永成公園運動散步，不過經常看到公園在靠近永富街的一側，長期遭人丟棄垃圾，若是假日還經常堆成小山，已經影響環境清潔，因現場有看到裝設監視器，但不守規矩的民眾還是沒在怕，希望環保局能嚴格取締開罰，遏止此種破壞環境的行為。

    太平里長林龍洲表示，這裡是每天早晚定點收垃圾的地方，自己雖然經常來這裡巡視，但還是有缺乏公德心的民眾將整袋的垃圾丟棄在這裡，尤其假日沒有收垃圾的時候更明顯，有建議清潔隊在附近再加裝監視器取締，或者設置跑馬燈，清楚告訴大家定點收垃圾和休息的時間，避免民眾任意丟棄垃圾。

    太平清潔隊代理隊長杜旻霏表示，該處早上7點至8點，還有晚上6點15分至45分，都有提供定時定點服務讓民眾丟垃圾，但部分民眾仍在垃圾車未收運垃圾的時間隨意丟棄垃圾，因目前推動垃圾不落地政策，此行為已觸法，目前已在該處裝設監視器並派專人維護定時稽查，倘有發現亂丟垃圾違規事證，將依違反廢棄物清理法第27條告發，裁處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，請民眾不要以身試法。

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