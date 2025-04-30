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    空中花火綻放陸地百合盛開 澎湖限定美不勝收

    澎湖縣長陳光復與各界貴賓，跟初春百合季幕後功臣一起賞花。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復與各界貴賓，跟初春百合季幕後功臣一起賞花。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/30 13:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節，即將正式升空綻放！另一頭澎湖休憩園區則推出初夏百合花季，花期自5月初至6月上旬，預計有10萬朵百合花接續續綻放，歡迎民眾相約一睹萬花齊放的勝景。澎湖縣長陳光復、議員許國政、馬公市長黃健忠及農漁局長陳高梁等人，今（30）日舉行開園典禮，幕後最大功臣馬公幼兒園學童也出席。

    花海景觀政策一向是澎湖縣政府致力推動，冬季以矮牽牛花海為主，因應季節林務公園管理所也不斷嘗試新的花海主題與設計，此次於澎湖休憩園區推出初夏鐵炮百合花季系列活動，透過4種不同品系的鐵炮百合，打造出萬花齊放的花海景緻，為澎湖夏季觀光旺季揭開序幕，而幕後功臣則是馬公幼兒園學童，協助在2月25日種植。

    林務公園管理所表示，鐵炮百合屬球莖類植物，於夏末進入休眠，並於春末開始萌芽綻放花朵，休眠期間恰好可避開澎湖冬季強勁季風及鹽水煙危害，相當適合於澎湖推廣。為推廣百合居家綠化，已於年初提供近4000粒百合種球供民眾領取，後續將舉辦百合季相關系列活動，敬請各位民眾關注澎湖縣林務公園管理所粉絲專頁。

    想要一睹壯麗花景的民眾務必把握花期前往，歡迎各位民眾來澎湖休憩園區走訪，同時百合花培育不易，在賞花之餘勿採集及踐踏圍區任何花草，共同維護優美環境，讓更多人能一睹初夏百合的魅力。陳光復指示，5月母親節在此辦理市集活動，讓民眾前往欣賞。

    澎湖縣政府推動一年四季花海，冬季矮牽牛、夏季百合花。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府推動一年四季花海，冬季矮牽牛、夏季百合花。（記者劉禹慶攝）

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