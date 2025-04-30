毛小孩沒打狂犬病疫苗，飼主遭罰移送執行。示意圖。（資料照）

2025/04/30 13:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕犬貓飼主注意！狂犬病疫苗要每年注射，未定期施打，可裁罰3萬至15萬元！家中有出生滿3個月的犬貓，必須每年施打1次動物狂犬病疫苗，若未定期施打疫苗，經查獲可處3至15萬元罰鍰。

苗栗縣一名養狗男子因超過1年未補強注射動物狂犬病疫苗，經輔導後仍未於期限內完成，經苗栗縣政府裁罰3萬元，該男不服提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗栗縣政府遂移送行政執行署新竹分署，立案審查後進行傳繳，該男便自行到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免遭後續強制執行。

請繼續往下閱讀...

該男雖然提起訴願，主張狗狗已意外死亡，不黯法令不知犬隻死亡也需除戶，但處分機關認定無從佐證死亡時間為何時，以及與處分時間關聯性及其真偽，且屢次電話連絡處理，該男仍未補強注射或完成犬隻除戶作業。所以毛小孩離世後，要記得依規定完成除戶，如此便不會收到通知，也避免可能的罰則。

新竹分署提醒所有家中有飼養犬隻與貓咪的民眾，每年都必須施打狂犬病疫苗，同時也建議適時補強其他傳染病疫苗，才能為毛孩打造堅固的健康堡壘。目前相關單位亦會發送相關通知簡訊，如有接獲，可向主管機關查證，切莫直接當作詐騙簡訊刪除，以免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法