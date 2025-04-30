農糧署訂農業塑膠回收載運清洗指引 擬再建花苗屏3座清洗循環場

農業部農糧署訂定「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」，希望更落實農業塑膠回收。（農糧署提供）

2025/04/30 13:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕每年農業生產使用後廢棄的農業塑膠等高達1.3萬噸，此類因夾帶泥土石砂回收不易，引發問題，農業部農糧署近年輔導設置農膜回收場協助清洗，農業部制定相關作業指引，明確規範農業塑膠資材範圍、種類，並建立回收、載運查核機制，讓農業塑膠資材可回收利用，也落實流向通報控管。

農膜、太空包等使用的塑膠膜、溫室棚膜、穴盤、肥料袋等都是常見使用的農業塑膠，而這類農業塑膠使用後常夾雜土石異物，若沒有清洗，就不容易回收，也引發許多農地垃圾等問題，農糧署近年補助農膜回收機（個別農民補助1/3、農民團體補助1/2），並在嘉義縣東石合作農場設置區域型農業塑膠清洗循環場域，讓農業塑膠可再回收循環。農糧署副署長陳啟榮表示該循環場一年可處理2千噸，量能足供雲嘉南等地所需，未來規劃在其他農業生產縣市如花蓮、苗栗、屏東再成立共3座清洗場。

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農糧署訂定「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」，將農業生產過程中產生之農業塑膠從「廢棄物」轉變為有用的「剩餘資源」進行管理，農民、農民團體、清洗場域及清運業者，只要依據指引之管理機制，即可將農業塑膠運送至農業部輔導建置的清洗場域，處理後進行跨域再利用。

農業部永續資源司副司長黃新達表示，本次指引除農膜外，將溫網室塑膠布、菇類培植廢棄包塑膠、PP編織袋、塑膠網、塑膠繩、塑膠管（盆、盤）製品等，總計7類農業塑膠納入，藉此擴大輔導處理範圍以符合農民實際所需，為維護農業生產環境，避免農業塑膠遭違法棄置或流向不明，指引中也要求載運單位應配合各縣市政府環保單位稽查，並落實流向通報以利控管。

黃新達進一步表示，農民將農業塑膠交給清洗循環場後，因清洗循環場通常也有製作肥料等，因此會透過提供肥料獎勵予農民。

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