星宇航空3月降落菲律賓險釀禍 民航局：若疏失最高可罰30萬

交通部長陳世凱（左）、民航局長何淑萍（右）30日出席立法院交通委員會。（記者塗建榮攝）

2025/04/30 13:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空3月3日JX789航班降落菲律賓時，因人為疏失險釀意外，機組人員自請離職。民航局今（30日）坦言此案情境確實「危險」，經調查及評議會後，如確屬組員違規疏忽，依法可提出警告，並針對個人裁罰6至30萬元。

交通部今天赴立法院交通委員會專題報告，今年至4月22日止，6家飛國際的國內業者空中回航及放棄起飛案件中，機械因素造成有8件，因組員操作因素造成有1件。9件中有7件為機械故障造成，相關組件送由原廠調查，其中1件為華航發動機（引擎）失效轉降高雄，1件星宇組員操作的飛安事件。

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交通部指出，華航4月13日CI753航班自桃園飛往新加坡途中，2號發動機故障，飛航組員發出「MAYDAY」訊息後下降至FL240執行備援程序；飛航組員與聯管及修管中心聯繫三方討論，綜合考量航機狀況、油量及轉降場站天氣，決定返台轉降高雄機場。

華航董事長高星潢說明，飛航組員與總公司聯合管制處及維修單位共同評估鄰近機場皆預報有雷雨；相較之下，飛航組員對於台北出發沿途航路狀況充分掌握，風向穩定且無降雨，因此最終選擇高雄作為轉降機場。

民航局對此已啟動調查，並要求華航檢討，如有違規將依法裁處。據初步調查，2號發動機滑油磁性堵頭及滑油濾發現金屬屑，高壓段轉軸無法轉動，該航機經更換發動機並測試後恢復適航，發動機將送原廠調查。

另一起則是星宇航空3月3日JX789航班降落菲律賓克拉克機場，因風向改變降落跑道，但進場高度太高，組員決定重飛，不過組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，觸發近地警告系統，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。

民航局第一時間暫停當事組員派遣，要求星宇A321機隊強化模擬機訓練與異常應變、落實飛航組員遵守操作手冊與SOP。

民航局局長何淑萍說明，華航一案已初步訪談駕駛及相關單位，後續會根據氣象、航機故障、作業程序等資料，進一步分析調查，初步調查會在一個月內完成。

至於星宇一案，何淑萍坦言此案狀況「是危險的」，目前正在調查，調查後會開評議會，如確屬組員違規疏忽，依法可提出警告，針對個人裁罰6至30萬元，也會請公司加強組員管理，整個程序預計一至兩個月。

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