北市橋樑黑鴉鴉、欄杆配色一言難盡 議員陳宥丞批：忽略城市美學

中正區忠孝西路一段、重慶南路路口欄杆。（新工處提供）

2025/04/30 13:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕城市建設離不開美學的融入，而橋樑更是亮點之一，不過台北市議員陳宥丞指出，台北市橋樑多數黯淡無光，如鄰近饒河夜市的彩虹橋，雖有許多觀光客路過，但並無做特殊裝飾與點綴；另麥帥二橋雖有燈光照明，但許多燈具毀損；此外，台北市人行道欄杆設計也無一致性，可惜城市美學被忽略。

市府公園處回應，卻有可加強之處，將邀集觀光傳播局針對橋樑觀光目的進行光雕，一個月內提出檢討評估。

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陳宥丞指出，鄰近的新加坡、南韓、日本等國，都有參考環境美學的配置，包含設施的色彩、材質與背景協調性，都納入整體設計考量；不過，台北市人行道欄杆，如金華街旁為白色，忠孝重慶西南角則為鮮艷綠色，許多民眾都覺得配色「一言難盡」，連他的外國友人都詢問是否有特殊設計用意？他認為，雖然美醜很主觀，但同樣的設施卻有不同設計，並無一致性，從城市美學的角度，應該更用心，如結合各區在地的藝術家提出既符合安全規範又能更有質感的設計，也開放讓市民投票決定來增加參與感。

此外，陳宥丞也認為，台北市橋樑光雕有待改進之處，相較日本東京彩虹大橋有彩虹燈光，成一大特色亮點；此外，勝哄橋、永代橋、日本橋、清洲橋，都是城市美學的展現，讓市民、觀光客能夠在水岸漫步欣賞夜景，在歐美等國的城市美學，橋樑也是一大重點。

而反觀台北市，成功橋夜晚看起來黑鴉鴉一片、死氣沉沉；成美橋並無設計照明；許多觀光客都會經過的彩虹橋，也並無特別做裝飾、點綴；環東大橋夜晚也黯淡無光無可看性，可惜其漂亮的橋體；麥帥二橋雖有一點燈光照明，但僅是點綴，且設施也有許多毀損；而大直橋裝設了125盞紅、藍、黃色景觀投光燈，相對具有可看性。

他認為，市府應盤點具觀光價值的橋樑，兼顧城市美學加強夜間燈光設施，增加北市更多觀光亮點。

新工處場林昆虎說，忠孝重慶路口的人行道欄杆因考量醒目性，才會用亮色系綠色配色，未來在設計相關設備也將納入城市美學，或融入在地特色；近年，也參考先進國家模式，與居民溝通討論，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，融入周邊地景。

公園處長藍舒凢說，麥帥二橋1996年建置橋樑光雕，燈具設備老舊但並無材料更換，公園處爭取明年預算經費約1000萬元，後續比照國內外城市美學設計進行規劃，用不同色調的光來襯托橋體結構，預計明年底完工；此外，也將邀集觀傳局，針對橋樑的觀光目的討論，1個月內提出檢討評估。

成功橋夜晚黑鴉鴉。（陳宥丞研究室提供）

彩虹橋夜晚無特殊燈光投射。（陳宥丞研究室提供）

大直橋裝設了755公尺的紅、藍、黃三色燈光，夜間相較具可看性。（陳宥丞研究室提供）

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