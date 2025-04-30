新北推土石流自主防災 社區認證總數6都最多

新北市獲得認證的土石流自主防災社區與市長侯友宜合照。（記者賴筱桐攝）

2025/04/30 13:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動土石流自主防災社區，2024年農村水保署自主防災社區認證，新北市共獲1金質、4銀質及5銅質，成績為六都第一，其中汐止長青里更是六都唯一榮獲金質認證的自主防災社區。市長侯友宜今天在市政會議肯定基層里長與社區投入防災工作，有效降低災害風險。

農業局長諶錫輝表示，汐止區長青里具備完善的防災制度及應變措施，與在地企業簽署防災合作協議，持續辦理複合式演練，模擬包含地震、火災、路樹倒塌、無人機勘災等複合災害情境，提升居民應變能力。

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諶錫輝說，當災害發生時，土石流自主防災社區里長會收到土石流紅黃警戒訊息，在巡視或疏散過程中發現有災情，里民或防災編組立刻回報給里長，並通知區公所進行災害搶修；土石流防災專員將土石流巡查點或災害發生情況回傳至農村水保署回報，方便中央及地方政府掌握災情。

新北市農業局去年共辦理14場兵棋推演及9場社區實作演練，協助社區提升災害應變能力，同步提報申請農村水保署的自主防災社區認證。其中，樹林區東山里獲銅質認證，去年6月辦理實作演練，模擬颱風警報發布聯絡、土石流黃色警戒預防性疏散、土石流紅色警戒強制疏散、災中災況聯絡、警戒解除等5大情境。

東山里長高健市說，該里有土石流潛勢溪流，颱風天可能發生土石流侵襲，當地居民很關注居住安全議題，平時積極參與演練，當災害發生時才能有備無患。

農業局表示，今年初起展開防汛前整備作業，各公所已完成今年疏散避難計畫資料更新、疏散避難圖編輯繪製及防汛自主檢核表填報作業，呼籲民眾加入「新北市土石流守護神2.0」LINE官方帳號（ID:@lyo3306s），掌握最新防災資訊。

新北市汐止區長青里為六都唯一榮獲金質認證的自主防災社區。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動土石流自主防災社區，2024年農村水保署自主防災社區認證，新北市共獲1金質、4銀質及5銅質佳績。（記者賴筱桐攝）

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