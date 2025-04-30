新北水利局防汛演習 侯友宜：智慧平台縮短應變時間1至2小時

市長侯友宜視察防汛演習，指示市府團隊強化防汛作為，降低民眾生命財產損失與生活不便。（記者翁聿煌攝）

2025/04/30 13:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局基於汛期將屆，結合科技運用，降低劇烈天氣變化所帶來的災害，30日舉辦「2025年度防汛演習」，市長侯友宜視察演習指出，市府團隊透過不斷強化的防汛作為，期能在災害發生時，降低生命財產的損失與生活不便，共同打造安居樂業的韌性城市。

侯友宜表示，近年來氣候變遷，極端降雨已成常態，水利局突破傳統思維並結合AI智慧科技，完善防汛應變機制，從平日監看水情、災情整備、災中應變到災後搶災，利用智慧防汛平台超前部署，縮短應變時間1至2個小時。

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平日除24小時監看各項水情資訊，掌握天氣風險公司預報，一旦新北市降雨每小時40毫米機率達51%以上，水利局即啟動強三應變機制，並請公所檢查低地排水設施、9座學校內透保水排空、16座抽水站啟動預抽，人員監看水情資訊及警戒熱區監視器。

水利局長宋德仁表示，新北市透過法令來增加都市計畫區滯洪空間，總計可增加量體約為257萬噸，相當於約1028座游泳池容量，並將16座受潮汐影響、無法重力排水抽水站，建立預抽機制，在尚未降雨前，先將水位抽至最低，把下水道淨空當做滯洪空間，增加滯洪空間為57.8萬噸。

宋德仁指出，智慧防汛平台整合從天上降雨至地下水位全面水情資訊，一支手機就能掌握，同時防汛平台24小時不斷學習，主動推播，更運用AI判斷複雜非線性下水道及前池水位關係，通知操作人員應變抽水。

今年智慧防汛平台功能再升級，新增兩項功能，首先針對積淹水熱點CCTV監視器，利用AI視覺辨識，第二項平台新功能為重力閘門啟閉推播，提醒操作人員達警戒水位時，需進行水門啟閉，避免潮汐高漲，河川水位排入市區。

新北市水利局長宋德仁指出，智慧防汛平台整合從天上降雨至地下水位全面水情資訊，從手機就能掌握。（記者翁聿煌攝）

新北市將16座受潮汐影響、無法重力排水抽水站，建立預抽機制，增加滯洪空間57.8萬噸。（記者翁聿煌攝）

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