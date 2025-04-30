北捷清潔員2年換約特休歸零！勞團喊話：蔣萬安應捍衛基層權益

台灣勞動派遣產業工會今上午前往北捷公司前抗議，指清潔業務外包合約中，北捷並未依規定將清潔人員的「特休年資併計」納入，今年換約後恐讓889名清潔工陷入年資與特休假重新歸零的處境。（記者劉詠韻攝）

2025/04/30 13:01

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣勞動派遣產業工會今（30）日上午前往北捷公司前抗議，指出清潔業務外包合約中，北捷並未依規定將清潔人員的「特休年資併計」納入，今年換約後恐讓889名清潔工陷入年資與特休假重新歸零的處境，儘管先前已向北捷提出訴求，但至今仍未得到具體回應。為此，工會強烈要求北捷修改契約內容，並喊話曾以捍衛勞基法著稱的市長蔣萬安，應挺身捍衛這群基層員工的權益。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿指出，儘管工會與台北市議員於四月初舉行記者會提出訴求，但北捷至今仍未作出具體回應，目前北捷共計889名清潔人員，皆採兩年一標的外包制度，若更換廠商，即便原班人馬繼續工作，先前累積的年資仍將被歸零。

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鄭中睿表示，統計指889名清潔人員平均服務年資達8.21年，其中354人服務超過10年，平均年齡為63歲；若明年由新廠商接手，所有員工的特休年資將重新計算，預估將損失共7820天的特休假，按時薪190元計算，等同於1188萬6400元的工資損失。

台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，台電與中油等國營企業同樣採用外包清潔模式，為保障勞工權益，行政院於2019年已修正「勞務採購契約範本」，將「特休年資併計」列為必須條款，然而北捷並未勾選該條款，導致清潔人員在合約更替時無法保留年資與相關權益。

邱奕淦強調，依現行《勞基法》，新進員工半年可享3天特休，滿一年則有7天，但北捷清潔人員每兩年換一次合約，等於常常只拿到3天特休，7天的部分還未使用就被迫換雇主。他認為，這些平均年資超過8年的員工，實際上屬於常態性人力，北捷作為市府轄下機構，至少應承認2019年以來的特休年資，更早的部分也不應被忽視。

邱奕淦續指，北捷車廂與站體清潔度屢獲國際讚譽，但在背後默默付出的清潔人員卻未獲應有保障；另根據先前報導，北捷透過外包清潔每年可節省約5038萬元成本，他呼籲曾以捍衛勞基法著稱的現任市長蔣萬安，應挺身捍衛這群基層員工的權益。

針對此情況，台灣勞動派遣產業工會要求北捷應火速清查所有外包清潔人員的年資並公開資訊，檢討與外包廠商的合約內容，確保特休年資得以延續，同時提出具體改革時程與方案，將清潔人力收編為自聘員工，把被剝奪的特休還給清潔人員。

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