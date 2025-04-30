花東雙軌電氣化挨批前瞻200億元蒸發 交部：無論如何都會做

花東鐵路雙軌電氣化計畫，立委傅崐萁批評，部分預算269億元為前瞻預算，最後實際編列62.3億元，剩下200多億元未被保留。（資料照，鐵道局提供）

2025/04/30 12:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕花東地區鐵路建設，立委傅崐萁今天（30日）質疑，花東鐵路雙軌電氣化部分預算269億元為前瞻預算，最後實際62.3億元，剩下200多億元未被保留；此外，中央過去承諾東部快鐵提速至160公里，如今也卻無法達到。交通部長陳世凱說明，雙軌電氣化「無論如何都會做」，未來會以公務預算達成；至於提速，經評估是安全問題。鐵道局補充，整體均速會提高。

立法院交通委員會今天邀交通部專案報告及答詢。立委傅崐萁表示，蔡英文2020年競選連任提出「西高鐵、東快鐵」，歷任行政院長及交通部長答詢承諾，東快鐵要提速至160公里，交通部卻說不能，交通技術日新月異，不應執政越久承諾越低。

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傅崐萁指出，原規劃花東雙軌電氣化後提速160公里，以實現東快鐵，為此花蓮至吉安7個危險平交道需立體化，交通部也承諾會概括承受立體化經費，因為這不只是為了地方發展，而是履行中央環島6小時共同生活圈願景，但如今卻排除高架化工程。

另外，傅崐萁表示，花東鐵路雙軌電氣化案核定410億元，前瞻預算占其中269億元，其他花東地區前瞻預算提案也因此被排擠；結果前瞻預算最後實際編給花東雙軌電氣化卻僅62.3億元，剩下的200多億元應該要保留，或是餘額也應該用在花東。

部長陳世凱說明，東快鐵提速160公里方面，經過研究認為，因為安全考量不可行；至於前瞻預算方面，是因為核定時間的問題，後續還是可以用公務預算支應，對花東居民的建設，無論如何都會做。

陳世凱也指出，高架化方面，審查有其專業性，要考量一致性和公平性，雙軌電氣化就做電氣化，高架化可以其他高架化計畫；高架化要由地方提出，花蓮縣府若盡快提出，就可趕快審查。

鐵道局說明，東部快鐵可行性研究2020年9月至2023年5月辦理，綜合考量工程技術可行性、運輸需求、行車營運規劃，並納入用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素，雖技術具可行性，但整體經濟與財務效益評估結果不具可行性，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎。

根據研究結論，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善，以及橋梁、鋼軌與電車線等基礎設施的強化，而非單純追求行車最高速度的提升。

鐵道局表示，相關改善項目已納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正案及「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」案辦理。待計畫完成後，預期可提升平均營運速度與整體運能，強化東部地區鐵路服務品質，並朝打造環島高效鐵路網，達成「4個90分鐘」串連台灣願景，以及「均衡台灣」的政策目標邁進。

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