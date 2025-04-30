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    部分麥當勞門市開放「手機點餐」！ 網友直呼「史詩級更新」

    部分麥當勞門市近日推出大家一直以來都在引頸期盼的「手機點餐」功能。（擷取自麥當勞APP）

    部分麥當勞門市近日推出大家一直以來都在引頸期盼的「手機點餐」功能。（擷取自麥當勞APP）

    2025/04/30 16:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台速食業龍頭麥當勞，是不少民眾解決三餐的常見選擇。有網友發現，部分麥當勞門市近日推出大家一直以來都在引頸期盼的「手機點餐」功能，他將此資訊分享後，不少網友直呼「最偉大發明」、「史詩級更新」。

    麥當勞近日悄悄在APP上推出「手機點餐」功能，讓消費者只要透過手機就能點餐，且有門市櫃檯、得來速、送餐到桌等多種服務。不過，目前僅有在新莊4間門市搶先開放使用，目前尚在測試狀態，另外，APP也無法綁定麥當勞點點卡使用。

    網友在PTT上分享資訊後，其他網友紛紛留言「2025年台灣麥當勞最偉大發明」、「史詩級更新」；但有不少網友直言，其他不少國家麥當勞早就引進此功能，麥當勞的對手肯德基在台灣也早有預訂取餐功能。

    網友也紛紛留言表示：「驚人的工程創舉」、「這樣點餐機也都省了 只能說台麥數位化太慢」、「對啊 弄那個機器幹嘛 浪費錢」、「可憐啊 其他國家都開放多久了」、「笑死，還要試辦」、「沒點點卡也太爛 做半套 自己出的付款方式自己不支援」。

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