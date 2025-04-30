打造5環1線自行車路網 新北2030年完成740公里

新北市長侯友宜（左）宣示，將投入50億元建構「5環1線」自行車友善路網，預計2030年完成740公里。（記者賴筱桐攝）

2025/04/30 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕為響應世界2050淨零碳排的永續目標，新北市推動綠色運輸，未來將投入50億元建構「5環1線」自行車友善路網，除了縫合斷點、整合路線，並設置完善指標與導引系統，將自行車道規劃納入重大工程與都市發展計畫，預計2030年完成740公里，2050年達到917公里，滿足日常通勤與休閒觀光功能。

交通局長鍾鳴時今天在市政會議報告指出，新北市既有的自行車路網有691公里，類型包含濱海186.3公里、河濱210公里、山林128.9公里、城際165.8公里，現階段面臨最大的挑戰是路網存在斷鏈，主要原因包括用地取得困難和地形限制，未來將以縫合斷點、路線升級、路網整合3大策略，打造完善自行車路網。

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鍾鳴時表示，將啟動整體自行車道路網規劃，在都市計畫道路預留，已在塭仔圳、浮洲、央北、林口工一等開發區留設城際自行車道，攜手中央執行計畫，並配合重大工程，包括淡江大橋、淡北道路、捷運系統等，預留自行車空間及銜接至際有自行車路線，檢討標誌、標線或號誌，改善鋪面及指標導引系統，形塑自行車友善環境，串聯基北北桃健康生活圈。

新北市長侯友宜說，新北市至2050年將投入50億元推動綠色交通發展，打造「5環1線」自行車路網，包括大新北環、濱海人文環、山林挑戰環、都會親水環、河濱親子環與青春山海線，自行車道長度至2030年將完成740公里，2050年目標達到917公里。

在公共自行車方面，鍾鳴時補充，新北市去年8月YouBike1.0退場，引進2.0E電動輔助自行車，今年3月達成區區都有YouBike，全市共有1418站，至2030年目標建置1800站以上；去年7月1日起，開放新北市敬老卡、愛心卡點數免費騎乘YouBike，落實全齡共享，今年3月1日起，新北市YouBike2.0恢復前30分鐘免費後，假日使用量較實施前成長43%。

新北市既有的自行車道總長691公里，成為民眾假日休閒觀光的運具選擇。（記者賴筱桐攝）

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