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    毆打下體、香菸燻眼......高雄教師被爆要求學童背出白色恐怖酷刑

    高雄某小五生被要求背誦白色恐怖受刑內容，高市教育局長吳立森允諾立刻調查。（翻攝官網）

    高雄某小五生被要求背誦白色恐怖受刑內容，高市教育局長吳立森允諾立刻調查。（翻攝官網）

    2025/04/30 12:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員許采蓁今踢爆某國小教師，竟要求小五學生背誦下體受傷、香菸燻眼、自殺未遂等白色恐怖受害者的受刑內容，質疑對歷史教育只有散播恐懼、毫無幫助；教育局長吳立森答詢指出，會立刻調查。

    許采蓁今拿出小五家長陳情內容，表示看到學生為了考試背誦的教材，竟然是要學生背熟誰被毆打、誰被打到下體受傷、誰被剝奪睡眠，直呼非常不適當，她透露陳情人也是退休老師，看到這份教材時只有震驚，認為根本就是散播仇恨教育。

    許采蓁表示，這份教材不只違反兒童權利公約、教育基本法，也忽略歷史教育應該有更完整的時空背景論述，甚至可使用課堂討論的方式來教育白色恐怖的歷史，對於死背受刑內容，除了影響學生身心，也只是散播仇恨與恐懼，明顯是不適合教材。

    教育局長︰立即調查

    許采蓁同時列出近日校園時常出現教育不中立的情況，包括台中高中將青鳥行動口號置入考題，或是逢甲大學老師公開在課堂宣傳大罷免等，加上高雄國小對於白色恐怖教育也缺乏脈絡，具體提醒教育局公民教育應納入廣泛論點，並且遵守教育基本法的相關規定，秉持教育中立。

    教育局長吳立森答詢表示，應考量學生年齡、心智成熟的程度來進行教材的編撰，對這個案件將會立即進行調查。

    高雄某小五生傳被要求背誦白色恐怖受刑內容。（許采蓁提供）

    高雄某小五生傳被要求背誦白色恐怖受刑內容。（許采蓁提供）

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