鄭朝方揪小小太空人集合 竹北蔬果公園變身城市星樂園

新竹縣竹北市莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，以「土航環線」為主題打造的特色共融遊戲場啟用。（記者廖雪茹攝）

2025/04/30 11:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市星際系列遊戲場再添一站！坐落於莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，由竹北市公所斤資約530萬元經費，以「土航環線」為主題打造的特色共融遊戲場。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市是一座年輕的城市，生育率最高，打造親子友善城市是他的承諾。「土航環線」專為6至12歲兒童量身打造，以土星的意象為設計靈感，沙黃色的主體象徵土星表面，搭配環形平台、3道滑梯、C型鑽龍與穿越型爬網等設施，創造如同星系般的螺旋動線。

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鄭朝方提到，星際系列第三站「土航環線」，為本所持續為孩子編織浩瀚無垠的太空夢。整體空間不僅挑戰體能，更融入教育性與冒險性，讓「小小太空人」藉由設施的攀爬、滑行等，象徵穿越未知星域，啟發探索精神。

鄭朝方指出，蔬果公園座落於百貨商圈旁，周邊住宅大樓林立，百業興盛。「土航環線」設施近日啟用後，旋即吸引大量親子前來體驗，已然成為孩子們放學後盡情放電、家長們彼此交流的理想天地，真正實現了社區共享、世代交融的願景。

新竹縣竹北市莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，以「土航環線」為主題打造的特色共融遊戲場啟用。（記者廖雪茹攝）

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