台鐵車站停車場委外紛紛漲價 立委要求明定上限

台鐵車站委託民間業者經營，但屢傳停車費漲價。立法院交通委員會要求交通部簽約時，明定費用上限及調整機制。（記者蔡昀容攝）

2025/04/30 11:49

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵車站停車場多委託民間業者經營，但屢傳停車費用費率過高爭議。立委提案，要求交通部督導台鐵公司研議，與委外業者簽訂「停車場租賃契約」時，應明定費率上限及調整機制，立法院交通委員會今天討論同意通過。

交通委員會今天開會審議臨時提案。國民黨立委廖先翔等人臨時提案，台鐵車站停車場多委託民間業者經營，但實務上屢傳停車費用費率過高爭議，影響民眾通勤意願。交通部應該督導台鐵公司，在「停車場租賃契約」明文訂定停車收費上限及合理調整公式，並定期檢討費率合理性，確保公共設施使用不背離公益目的，以新北市汐止火車站一樓停車場為例，月繳金額從3000元調漲至3500元，季繳從8400元調漲至9900元，等於一個月多500元。

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此外，台中車站2023年起將附設停車場委外經營，月租費大幅調整；高雄新左營車站委外業者2024年起調整臨時停車收費，遠高於周邊其他公有停車場；樹林火車站後站停車場委外經營後，機車停車費年年調漲，收費比前站各停車場還高，引發民怨。

提案寫道，台鐵車站停車場雖由民間經營，但土地及建物屬於公共資產，應該要有合理控管機制，若任由業者自由訂價，恐導致公共財產商業化、民眾被迫承擔高額費用，不符國營事業公益性精神，也影響台鐵服務形象及使用率，應透過合約條文明確規範，賦予政府適度管控空間，並建立價格合理透明的制度。此案經交通委員會修正部分文字後通過。

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