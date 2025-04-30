建構友善職場促職家雙贏 屏東縣府三力齊發員工直呼貼心

屏縣府利用下班時間於縣府大禮堂開辦員工瑜珈課程。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/30 11:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為營造溫暖、友善的工作環境，屏東縣政府積極推動「友善職場－溫柔力量．職家雙贏」計畫，從工作、個人、家庭三大面向著手，建構具同理心與友善支持性的職場文化；在促進男性同仁育兒參與、開設紓壓運動課程及辦理單身聯誼活動等三項措施，更展現亮眼成果，讓職場成為幸福生活的延伸。

在人生階段中的「育兒挑戰」，屏東縣府打破傳統性別分工觀念，積極鼓勵男性員工共同分擔育兒責任，不但提供每日60分鐘的哺、集乳時間，也落實推動彈性工時、育嬰留職停薪制度，並於差勤系統設計客製化班表，讓有需求的男性同仁也可以方便使用。申請人數逐年增加，顯示男性同仁育兒參與意識日益提升，真正實現職家平衡與性別平等。

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來自水利處的「雙寶爸」技士藍國瑞，就是友善職場受惠者之一。他在兩名孩子未滿兩歲期間，都有申請哺乳時間參與幼兒照顧，與太太共同分擔育兒工作。他分享今天（30日）表示，有了哺乳時間的彈性安排，讓他能更貼近孩子的生活，也讓家庭分工更平衡。

另為協助員工釋放壓力、照顧身心，縣府於今年2月開設瑜珈及有氧運動課程，邀請專業教練設計適合不同年齡層的課程內容，獲得熱烈迴響，至今已有85人次參與。活動不僅成為員工下班後紓壓的好去處，也促進同仁之間的交流與凝聚力。

參與運動學員之一的城鄉發展處技工陳淑萍分享，自己平時習慣快走與瑜珈，這次首次挑戰縣府辦理的有氧舞蹈課程，其中拳擊有氧最具挑戰與成就感。課程在縣府內辦理，一下班即可參加，時間和地點皆便利，讓她毫不猶豫立即報名。更可以透過課程結識其他有共同興趣的同仁，讓她很期待每週的課程，感謝縣府提供這樣的運動機會，讓工作之餘也能持續保持健康與活力。

此外，為照顧單身同仁的人際需求與幸福生活，縣府自2019年起辦理多場結合在地文化的聯誼活動，設計兼具創意與互動性。今年3月16日於枋山海濱與佳冬窯坊舉辦的活動，就吸引40位單身男女參與，有10對配對成功。

人事處處長翁育惠表示，周春米縣長自上任以來，即以「溫柔的力量」推動組織文化轉型，讓友善職場不只是口號，而是貼近每一位同仁生活的行動實踐，期盼建立一個讓同仁願意投入、身心健康、家庭無憂的職場環境。

屏縣府表示，將持續優化相關措施，從生活到家庭全方位陪伴每一位同仁，在不同人生階段都能感受到來自職場的友善與支持，朝向職家共好、幸福有春、屏安美好的願景穩步邁進。

屏東縣府人事處處長翁育惠說明友善職場貼心措施。（記者羅欣貞攝）

屏縣府在促進男性同仁育兒參與、開設紓壓運動課程及辦理單身聯誼活動等三項措施，展現亮眼成果，今天員工現身說法。（記者羅欣貞攝）

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