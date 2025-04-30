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    地方民代參與不法集團環保犯罪 卓榮泰：破壞國土一律嚴查嚴辦

    行政院長卓榮泰今天出席環境部、法務部、內政部共同舉辦的「國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰今天出席環境部、法務部、內政部共同舉辦的「國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。（記者羅沛德攝）

    2025/04/30 11:53

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環檢警肩負第一線執法守護國土環境重任，環境部、內政部及法務部今（30）共同表揚查緝環境犯罪有功人員。行政院長卓榮泰致詞時，肯定檢警環查緝環保犯罪成果，並提到透過查緝成果也看到有地方人士、民代或官員與不法集團勾搭合作，圖謀私利，強調對於危害環境的不肖人士，無論身份一律嚴查嚴辦。

    環境部今天與法務部、內政部共同舉辦「國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。根據環境部提供資料，環檢警自2011年起成立合作平台，共同破獲許多跨縣市污染犯罪案件，截至今年3月，移送起訴的案件達3503件，移送人數超過1.2萬人。

    行政院長卓榮泰致詞時，先是笑稱如果不是檢警環，「可能只有國防部能夠做這樣守護國土、守護河山的行動」，並要以檢警環宣誓向不法集團喊「還我河山」，感謝並肯定檢警環查緝環保犯罪成果，盼透過表揚告訴民眾政府公權力會伸張，未來也會加緊中央地方通力合作，維護環境正義、確保國土資源永續。

    卓榮泰也提到，透過環檢警合作查緝環保犯罪，也看到地方人士、民代或官員，竟與這些不法集團勾搭合作，圖謀私利，強調對於這些危害環境的不肖人士，無論是什麼身份，一律嚴查嚴辦到底；盼環檢警持續發揮影響力，遏止不法行為，捍衛家園。

    環境部長彭啓明引用已故天主教教宗方濟各在「願祢受讚頌」環境通諭發表「破壞環境是一種罪」，並提到為查緝環保犯罪，第一線同仁時常晚上要去執行埋伏任務，有些地方非常觸目驚心，相當辛苦。

    彭啓明表示，現在有愈來愈多科技執法，接下來會與內政部合作，營建剩餘土石方是幾十年來長久的問題，將提出跨部會聯合機制，希望未來台灣沒有廢棄物問題，也希望透過今天表揚，讓檢警環的同仁獲得重視，宣示環保犯罪零容忍，藉此警惕想要便宜行事的宵小之徒。

    內政部長劉世芳則提到，我們只有一個台灣、只有一個地球，內政部會從源頭管理、監控查緝一條鞭行動，讓廢棄土能成為回收物處理，減輕環境犯罪，現在也已導入GPS源頭管理系統，另外若能提高更多廢棄土容受空間，也能減少犯罪的可能。

    法務部長鄭銘謙指出，今年1、2月間以跨部會專案查緝的方式總計執行71件案件，查緝到案人數共369人，聲請法院核准羈押32人，查扣大型機具及車輛共90台，查扣犯罪所得逾新台幣5億元。今天受表揚的10名人員都是環保英雄，國土保育是重要的課題，台灣土地不大、更要愛惜，會繼續攜手打擊犯罪，讓台灣成為世界環保的模範。

    環境部今天與法務部、內政部共同舉辦「國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。（記者羅沛德攝）

    環境部今天與法務部、內政部共同舉辦「國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。（記者羅沛德攝）

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