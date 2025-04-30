北市日照籌設審查挨批冗長 社會局：配合參建社宅等工程因素

台北市議員陳賢蔚表示，北市日照服務量能不足，社會局應改善日照中心籌設審查冗長的行政流程。（圖擷取自陳賢蔚臉書）

2025/04/30 11:36

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員陳賢蔚指出，北市日照服務量能不足，居六都末段班，質疑與籌備、申設行政流程官僚及冗長有關，耗時平均達521.6天（約1年5個月）嚴重增加業者投入成本與意願，要求社會局1個月內提出改善策略。社會局表示，部分因爭取社宅參建，配合工程、裝修進度而影響審查天數，將追蹤並提供協助改善。

陳賢蔚說，依衛生局推估，今年長照需求人數達到11萬6000餘人，但可提供養護功能的住宿、居家及社區式長照機構僅能服務2萬8000餘人，其中社會局提供的居家及社區式長照機構數在六都倒數第二，平均每9492名市民擁有1家，更是墊底。

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陳賢蔚指出，北市僅有260家提供日照服務的居家及社區式長照機構，近2年增長率9.7%，兩者都是六都倒數第2。他調閱資料發現，近4年共43家「社區式長照機構」取得設立許可，從籌設到完成，平均耗時521.6天，中位數為468天，耗時最長達1148天；另91家「居家式長照機構」取得設立許可，耗時最長773天，平均高達150天，中位數為120天，遠超過規定的30天期限。

陳賢蔚認為，等待籌備及設立所耗費的冗長天數，增加機構租金及人事成本；若要申請特約服務須再等3個月以上；加上社會局要求業者每月10日前辦理核銷，卻無法當月完成給付，造成業者負擔；此外，評鑑有6項指標須由專業護理人員負責，但現行不管社區式或居家式長照機構並不需聘有護理人員，往往造成評鑑糾紛。

社會局說明，現有192間居家機構，去年共服務498萬餘人次；日照中心截至今年3月已開辦78家，核定收托3438人，高於推估需求的2717人約1.3倍；部分日照中心審查天數較長，是因參建社會住宅，得標單位完成籌設後須配合興建工程進度，同時須進行室內裝修，導致設立期程延後。部分不符法規的部分要求先補件也列入處理期效，因此影響處理時序，但在補齊相關文件後，每案都符合審查期限。

在核銷期程部分，依規定自機構備齊資料次日起10日內完成審查，並於完成審查後30日內支付費用，各類案件都符合期程；將加強內部稽核，避免延宕撥款。評鑑指標是為維護民眾權益，參考衛福部基準訂定。

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