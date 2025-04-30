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    土地公文化館慶母親節 推出「愛在五月」親職講座

    土地公文化館慶祝母親節，推出「愛在五月」三場親職講座。（土地公文化館提供）

    土地公文化館慶祝母親節，推出「愛在五月」三場親職講座。（土地公文化館提供）

    2025/04/30 11:32

    〔記者謝武雄／桃園報導〕慶祝母親節，桃園市土地公文化館以「愛在五月」為主題，舉辦三場親職教育講座，其中4日首場的「正念教養教你減壓」由正念教養系統創建者林麗玲主講；18日「送給寶寶的第一份禮物—閱讀黃金啟蒙期」、25日「親子共讀的繪本魔法」，都由祕蜜基地繪本屋創辦人陳東玉主講，「愛在五月」報名連結：https://reurl.cc/v6EOpk。

    「正念教養教你減壓」講座傳授減壓心法與實例分享，陪伴家長認識教養的更多可能，練習如何不把衝動變行動，以及學習構築情緒的安全網來幫助孩子，以促進親子關係的品質，提高家庭幸福感，共有60個名額。

    至於「送給寶寶的第一份禮物—閱讀黃金啟蒙期」、「親子共讀的繪本魔法」講座，祕蜜基地繪本屋創立宗旨是每本書都是孩子的秘蜜基地，甜如蜜的陪伴與愛，讓孩子在正向肯定的環境中成長，發現身邊的真善美，陳東玉受邀於各縣市政府單位及教育團體推動親子共讀，此次前來希望讓土地公文化館也能成為桃園孩子們的秘蜜基地，這兩堂講座各開放10組親子家庭報名參加。

    主辦單位表示，安排三場特別的親職教育講座，提醒家長們在陪伴孩子成長的同時，也不要忘記照顧自己； 桃園市土地公文化館官網 https://www.taoyuantudigong.org.tw/。

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