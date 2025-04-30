萬海航運3年造林26.8公頃5萬餘株 林業署台中分署邀企業加入

萬海航運公司認養八仙山事業區第 22 林班，造林面積3.15公頃，栽植楓香、台灣櫸、青剛。（林業署提供）

2025/04/30 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署推動企業及團體參與公益造林行動。萬海航運為善盡社會責任，自2023年起參與合作認養造林，造林面積達26.8公頃，展現民間資源投入生物多樣性保育與自然碳匯之豐碩成果，亦凸顯國土綠化政策與企業ESG責任之緊密連結。

林業保育署台中分署指出，自2018年迄今，多家企業積極捐款參與合作認養造林面積逾56公頃，辦理山區、海岸林地及生態關注區造林工作。其中，萬海航運長期推動「萬海造樹海，共創新未來」永續植樹計畫，實踐企業社會責任，將氣候行動轉化為實質作為，該公司自2023年起與台中分署展開合作，捐款認養造林面積達26.8公頃，栽植苗木5萬餘株，為目前參與規模最大之企業之一。

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萬海認養造林地點分布於八仙山、大甲溪、大安溪事業區及台中市太平區等林班，種植包括台灣杉、台灣肖楠、台灣櫸、楓香、青剛櫟等具生態與固碳價值的本土樹種，公私協力合作建構台中西部淺山保育軸帶，營造生物多樣性棲地環境，串聯國土生態綠網。台中分署特別在植樹節活動時頒發感謝狀，表彰萬海航運對森林生態環境的貢獻。

林業保育署台中分署表示，林木於自然生態系中扮演重要角色，植樹造林除可固碳減碳、涵養水源、調節氣候，亦提供動植物棲息空間，有助於恢復生態系平衡與韌性。企業參與造林不僅能展現其環境責任，也呼應全球永續發展目標（SDGs）及我國2050淨零排放路徑規劃，其中森林碳匯的貢獻更為關鍵。

林業及自然保育署為擴大企業參與自然碳匯與生物多樣性保育，建置「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」，企業可透過平台媒合參與造林或生態保育專案，實際投入造林與維護行動。

目前林業保育署台中分署已於媒合平台上架2筆新植造林專案，歡迎各界企業與團體踴躍參與自然碳匯與綠網建構。

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