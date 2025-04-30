今天「國際不打小孩日」、「丹寧日」 黃偉哲宣示︰不打小孩、反性侵

台南市長黃偉哲（中）特別穿上牛仔外套，與市府團隊共同宣示「不打小孩」、「穿丹寧、反性侵」。（圖由南市社會局提供）

2025/04/30 11:05

〔記者蔡文居／台南報導〕今年4月30日是「國際不打小孩日」，而每年4月最後一個週三為「丹寧日」，今年適逢同一天，台南市長黃偉哲特別穿上牛仔外套，手持防治兒虐標語牌，與市府團隊共同向社會傳遞「不打小孩」、「穿丹寧、反性侵」的雙重訊息，藉此呼籲市民一起拒絕暴力，營造安全、尊重與關懷的友善城市。

南市社會局指出，「國際不打小孩日」起源於1998年美國民間組織發起的「Spank Out Day」，主張體罰並非有效教育方式，倡導以愛與理解取代打罵教育；「國際丹寧日」則緣起於1992年義大利一名法官認為少女應是主動脫下緊身牛仔褲而宣判加害者無罪，全球各地遂發起於每年4月最後一個星期三穿上丹寧行動，強調「Only YES Means YES──積極同意」的理念。呼籲市民朋友若發現疑似兒少受虐或性暴力案件，請即時撥打113全國保護專線或至「社會安全網─關懷e起來」網站通報。

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台南市社會局今天，特別融合2項國際紀念日精神，透過實際行動與政策倡議，展現守護兒童、推動性別平權的決心。

黃偉哲表示，今天特別率領市府團隊夥伴穿上丹寧服裝，以具體行動展現對兒童保護與性別平權的高度重視，同時呼籲大家共同「拒絕對兒少的體罰與暴力、終結對被害人的責難與歧視」，市府團隊將全力守護每一個需要保護的人，讓南市成為更安全溫暖、友善美好的宜居城市。

南市社會局同仁穿上牛仔褲響應「丹寧日」，宣示「Only YES Means YES──積極同意」的理念。（圖由南市社會局提供）

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