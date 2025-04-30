高雄農產首度進軍加拿大國際食品展 主打紅白芭樂拚千萬訂單

農業局今首度率領農民團體進軍「2025加拿大國際食品展」。（市府提供）

2025/04/30 10:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄首選水果品質佳，去年外銷加拿大市場產值近億元，尤其芭樂外銷量占全國外銷加拿大總量8成，農業局首度進軍加拿大國際食品展，主打紅白芭樂開拓市場受歡迎，力拚3天外銷訂單突破千萬元。

農業局今首度率領農民團體進軍「2025加拿大國際食品展」，推出芭樂、蜜棗等水果，以及水果製成凍乾果脆、青花菜脆片、玉荷包蜂蜜等，熱帶蔬果風味在展場大放異彩，吸引許多買家駐足洽詢。

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高雄農產全力搶攻北美市場，展現高雄特色與創新加工，從產地到國際軟實力，尤其在中美貿易對峙下，美國食品進口商表示，美國對中國加徵關稅影響之下，高雄農產加工品有替代中國商品的潛力。

外交部駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬及外貿協會多倫多台灣貿易中心主任周之蓉均到場支持，為高雄農民團體加油打氣。

農業局表示，加拿大為高雄農產外銷重要市場，去年外銷加拿大產值近億元，以芭樂、蜜棗、紅龍果為主力水果，去年全國芭樂外銷加拿大達1800噸，其中高雄出口1500公噸，占全國外銷總量8成，是全國重點外銷產區。

高雄芭樂因風味獨特又耐儲運，深受消費者喜愛，這次展出珍珠芭樂及稀少紅心芭樂，多間在地連鎖超市集團慕名而來，期待爭取合作機會；一鳴生技農園展出以金煌芒果、鳳梨與火龍果等高雄水果製成凍乾果脆，保留熱帶水果滋味與營養。

文誠蜂蜜主打高雄大樹區特有「玉荷包蜂蜜」，採集自玉荷包樹林間單一花種蜜，不同於北美市場百花蜜味道，玉荷包蜂蜜香氣獨特、口感濃郁，令人引象深刻，市場詢問度高。

此外，台灣青花菜生產基地的加洲果菜運銷合作社帶來「青花菜脆片」，將富含纖維與植化素蔬菜製成可口零嘴，當地健康食品品牌洽詢代工商機。

農業局指出，這次參展除了行銷「高雄首選」品牌，推廣高雄農特產品，並與當地貿易商對接，拓展市場通路，將持續推動產地升級、農產加工與多元市場策略，協助農民走向國際，提升高雄農產全球能見度。

今年國際食品展於加拿大經濟中心多倫多舉辦，為北美規模最大國際食品與飲料展覽之一，集結來自50多個國家、超過1千家參展商參展，涵蓋生鮮、加工、有機、冷凍與即食食品，為開拓北美市場重要貿易平台。

農業局今首度率領農民團體進軍「2025加拿大國際食品展」。（市府提供）

外交部駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬（中）及外貿協會多倫多台灣貿易中心主任周之蓉（左）均到場支持，為高雄農民團體加油打氣。（市府提供）

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