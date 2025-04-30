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    毛小孩未依規施打狂犬病疫苗被罰3萬不繳 飼主財產險被強制執行

    家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。（圖由苗栗縣政府提供）

    家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。（圖由苗栗縣政府提供）

    2025/04/30 10:55

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名風姓男子飼養犬隻，但超過1年未補強注射狂犬病疫苗，經輔導後仍未於期限內完成，由苗栗縣政府依規定裁罰3萬元；風男不服提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗縣府遂移送法務部行政執行署新竹分署執行，經新竹分署立案審查後進行傳繳，風男才乖乖到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免遭後續之強制執行。

    新竹分署表示，風男雖然提起訴願主張其飼養的該隻狗兒已因意外死亡，不黯法令不知狗兒死亡也需除戶等，但處分機關認定無從佐證死亡時間為何時，以及與處分時間之關聯性及其真偽，且屢次電話連絡風男處理，仍未補強注射或完成系爭犬隻除戶作業。

    新竹分署提醒所有家中有飼養犬隻與貓咪的民眾，家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。另，毛小孩死亡後，也請飼主要記得依規定完成除戶作業，如此便不會收到通知，也避免可能的罰則。

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