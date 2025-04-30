拾獲幼貓致電防疫所回覆「可以po網找收容」民眾氣炸抱貓丟縣府櫃檯

橘貓在箱內互呼巴掌、玩鬧，模樣相當可愛。（記者劉人瑋攝）

2025/04/30 11:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一處社區管委會主委收到民眾從水溝救起的2隻小橘貓，去電縣府協助，隔了1小時不見人影，再打電話卻聽聞「可以po網找收容」，氣得他抱著小奶貓到縣府櫃檯要求處理，雙方還發生爭辯。縣農業處表示，當天案件過多才致延誤，而這也是台東縣府首次有民眾交付活體動物案例。

大人爭辯不休，2隻小奶貓還在紙箱內互「呼巴掌」。曾先生抱著裝有2隻奶貓的紙箱到縣府櫃檯，箱底鋪有專用墊子、裝一小碗水及貓糧，物品顯然就是本身餵養成貓的貓奴才有。

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曾先生表示，早上有民眾在水溝發現受困小貓並安置在箱內交給自己，自己想依規定交由縣府處理流浪貓才抱到縣府，但去電動物防疫所收容，等了1小時還打了3通電話不僅等不到人，對方還表示「只結紮不收容」、「可以把訊息po上網，看是否有人願意收容」，自己才氣得「不等了」乾脆抱到縣府辦公大樓要求處理。

曾先生本也是公務員退休，做事都依規定處理，認為縣府也該有人力前往處置、收件並善待2隻奶貓，結果「搞得像自己要棄養貓一樣，自己若不顧奶貓死活，早就隨便亂丟了，「都叫『收容中心』卻收不了動物，乾脆關起來」，最後又留下一句「以後再如此，就把動物丟到縣府」，隨後將小貓放櫃檯就離去，他前腳剛走，動防所人員就到了縣府大廳，而這也是首樁有人將活體動物交到縣府。

動防所人員表示，一早有近70件抓捕犬貓案件難以分身；農業處則表示，真的愛貓的話也可以送到動防所，但民眾送至縣府大廳一樣會收件，由於案件太多才難以立即前往處理，目前仍可收容流浪動物，但多數還是絕育後放回原地。

橘貓在箱內玩鬧。（記者劉人瑋攝）

民眾氣到直接把流浪貓放在縣府櫃檯。（記者劉人瑋攝）

動防所人員到縣府接手。（記者劉人瑋攝）

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