遠洋漁船海上救援 獎勵金增至每日最高24萬

為實質獎勵海上救援，漁業署即起提高遠洋漁船海上救援獎勵金到每日最高24萬元。（記者楊媛婷攝）

2025/04/30 10:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國漁民在大海航行時，看到國籍漁船一方有難，通常都會放下手邊捕撈作業八方來援，農業部漁業署今（30日）表示，為感謝漁民常發揮海上互助精神，考量遠洋漁船海上救援不易，因此決定自29日起調高海上搜救期間獎勵金，從原本的每日最高18萬元提高到最高24萬元。

遠洋漁船出海作業一次就要大半年，家屬除祈願大漁豐收外，最掛念的就是船員安全，過去若有我國籍遠洋漁船在公海失聯，漁業署會尋求該海域鄰近國家協助搜救，並協調於附近海域作業之我國籍船隻就近協尋。

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漁業署表示，因遠洋漁船作業海域多為公海，距岸200浬以上，一旦發生海上急難事件，我國或鄰近案發漁船的沿岸國，往往難以提供即時救援，需鄰近其他我國籍漁船就近前往協助，為獎勵漁船間發揮彼此互助精神，投入救援、搜尋、藥品運送、人員接駁或其他相關協助，修正獎勵要點，大幅提高獎勵金額，依漁船總噸位不同，獎勵金每日最高可達24萬元。

漁業署呼籲，漁船於海上航行或作業時，應注意作業安全，船員作業期間應全程穿著救生衣及遵守作業安全規範，如遇急難事件，請立即通報漁業通訊電台或漁業署漁業監控中心，以利政府提供即時援助，確保人船安全。

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