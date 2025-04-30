中台灣催生青創品牌 台中連辦12場「好樣市集」接力到9月

台中「好樣市集」首場在霧峰光復新村登場。（記者黃旭磊攝）

2025/04/30 10:44

〔記者黃旭磊／台中報導〕為鼓勵青年踴躍創業，台中市勞工局今年規畫12場「好樣市集」，首場在霧峰光復新村登場，30多歲「少年董仔」在眷村巷道展示手做公益、美食甜點及文創選品，專人協助佈置展售平台，謝姓老闆強調，下班後來霧峰市集增加曝光度累積客群，努力讓副業品牌變成正職。

「好樣市集」青創市集品牌，26日起持續在光復新村擺攤，集結44組青創品牌，包含僑光科大、中興大學、朝陽科大、亞洲大學學生團隊自創品牌，透過市集展售叫賣、表演團體演出打造創業嘉年華，活動持續辦到今年9月、預計吸引百家業者參與。

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民進黨台中市議員李天生到場支持青年，勞工局長林淑媛說，今年規劃12場次「好樣市集」現場除了輔導攤商，特別安排行銷、品牌經營與展售經驗創業顧問巡攤輔導，協助「少年董仔」釐清經營定位、陳設包裝並與消費者互動，協助創業者在市場實戰學習成長、提升競爭力。

活動每月舉辦2場，結合創業夢想啟航日等主題規畫，吸引消費者參與綠色生活打卡日、親子家庭服日、寵物明星日，讓市集推動青年創業交流舞台。

「泥織到嗎」謝姓老闆說，單純做網路不明廣告量多，民眾也擔心被騙，參與霧峰市集實際接觸到客戶群，增加曝光度也累積品牌信譽，目前還有正職工作，可望將副業品牌轉變成正職。

「羊毛說」何姓業者表示，希望透過市集展示宣傳作品，參加市集聽取輔導諮詢資源，也聽到很多消費者建議，希望有機會成立教學工作室。

台中市議員李天生到「好樣市集」支持青年。（記者黃旭磊攝）

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