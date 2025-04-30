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    夜貓出動！嘉市串連店家 5/9、5/10辦「夜計畫通り」

    嘉義市5月9日、10日結合品牌攤商、在地店家，舉辦夜經濟品牌活動「夜計畫通」。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市5月9日、10日結合品牌攤商、在地店家，舉辦夜經濟品牌活動「夜計畫通」。（圖由嘉義市政府提供）

    2025/04/30 10:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市文化路夜市等旅遊景點，去年超過260萬人次造訪，嘉義市工商發展投資策進會第3年推動夜經濟品牌，委由「辵辵計画」5月9日、10日舉辦「夜計畫通り」，結合在地店家、外縣市多個品牌攤商舉辦「夜貓組市集」，歡迎民眾攜家帶眷，在母親節前夕享受鬆弛的夜晚。

    市長黃敏惠表示，「夜計畫通り」不僅是一場夜間市集，更是嘉義市持續推動夜經濟、青年創意與文化能量的重要平台。透過這樣一場集結產業、設計、創意與城市美學的夜間策展，讓嘉義市不斷被看見。

    嘉市工策會總幹事許燿宏說，許多遊客來嘉旅遊，晚間通常只知道文化路夜市等景點，其實許多甜點、咖啡、飲食店家散落巷弄內，近年陸續舉辦如「暗光鳥紀：神隱天臺」、「尋光」等夜間品牌活動，增加在地店家曝光機會，提供大眾嘉市夜間好去處。

    許燿宏說，為擴大活動與經濟效益，民眾於市集消費集滿5點，還能獲得秀泰影城電影票買一送一（限量1000張），5月底前持摺頁與集點卡，還能到指定實體店家，享有回店優惠。

    承辦活動的「辵辵計画」表示，此次活動以「夜貓」為主題，名稱來自日本原文「計画通り」，象徵一群人在夜裡展開大計畫；主視覺與攤商品牌將以大橘貓、賓士貓、三花貓、虎斑貓、白貓等5種貓分類，歡迎夜貓跟著光點到森林之歌草地廣場捕捉夜間想像。

    活動5月9日、10日下午4點到晚上10點，將在阿里山林業村「森林之歌」舉行，將聚集40攤包括霜空咖啡、日日春油飯等店家舉辦市集；9日晚間6點半，由包括平凡製作創意總監黃銘彰等8名講者接力短講，9日晚間8點「貓咪瑜珈大師」；10日下午5點「木都裡學對談」、晚間7點「聲響躲貓貓」等活動。

    嘉義市母親節前夕將舉辦「夜計畫通」市集、短講等活動，號召「夜貓」來嘉。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市母親節前夕將舉辦「夜計畫通」市集、短講等活動，號召「夜貓」來嘉。（圖由嘉義市政府提供）

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