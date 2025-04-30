北市國小代課師墜樓亡 工會籲調查並檢討教師支持系統

北市國小代理教師墜樓身亡，工會要求交育部及檢調調查。（資料照）

2025/04/30 10:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕北市1名代理教師日前在校內墜樓身亡，震驚社會，全國代理暨代課教師產業工會今天表示，教育部及檢調應進行調查，釐清案情，並全面檢討教師支持系統，改善代理教師長年低薪高壓、無人聞問的處境。

本週一上午早自習時間，台北市大安區某國小1名代理教師於校內從4樓墜落到1樓，被不少家長目擊，雖緊急送醫，但仍宣告不治身亡。校方初步表示該老師在校教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，將配合檢調釐清事情發生的原因。

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全國代理暨代課教師產業工會質疑，1名代理教師，為何選擇在校園自戕？是否遭遇不當對待？是否承擔超出常理的工作與壓力？ 這些問題，社會有權知道，學生與家長更需要一個交代。

因此，工會提出3項要求，包括教育部應立即啟動調查，公開透明；檢調單位同步介入，釐清案情；同時全面檢討教師支持系統，改善代理教師長年低薪高壓、無人聞問的處境。

工會認為，教師的心理安全，不只是個人問題，更是學生受教權的基礎。教育現場若持續放任制度性壓力與支持失能，悲劇還會重演，不能讓任何一位教育工作者，在無聲中走向人生終點。

工會呼籲，包括台北市教育局、台北市議員、教育部與司法系統徹查此案緣由，讓制度漏洞不再奪走任何一條生命，讓教育現場成為真正安全與關懷的所在。

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