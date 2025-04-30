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    報稅陷阱！北市：2類人慎防「親戚冒名報扶養」影響補助資格

    每年五月為報稅季，台北市社會局提醒低收、中低收入戶謹慎提供列報受扶養親屬，避免影響補助資格。（資料照）

    每年五月為報稅季，台北市社會局提醒低收、中低收入戶謹慎提供列報受扶養親屬，避免影響補助資格。（資料照）

    2025/04/30 10:12

    〔記者劉詠韻／台北報導〕每年5月報稅季將至，台北市社會局提醒低收入戶、中低收入戶家戶經常發生被未履行扶養的第三人申報為扶養親屬，導致影響低收及中低收入戶資格，籲請民眾注意自身權益，勿輕易將個資提供他人申報為扶養親屬，避免影響福利補助資格。

    社會局說明，低收、中低收入戶家庭資格應計算人口，包含申請人的配偶、一親等直系血親、同一戶籍或其他共同生活之直系血親，及認列綜合所得稅扶養親屬免稅額的納稅義務人。

    社會局舉出常見案例，低收入戶王小美被叔叔申報扶養，但叔叔非直系血親，且收入優渥，更未實際扶養王小美，年底審查王小美低收入戶資格時，因須將叔叔的收入資產一併納入王小美家庭總財產計算，進而導致其低收入戶資格註銷。

    社會局提醒，領有身心障礙者生活補助或中低收入老人生活津貼的市民，也有相同規定，應一併注意，若因誤報扶養而遭取消或降低補助資格者，必須檢附國稅局剔除扶養的相關證明向社會局辦理申復，重審期間將停止所有福利資格及相關補助款，經審核通過者才可恢復補助。

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