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    世壯運選手4大好康 場館、商圈、藝文、交通住宿通通滿足

    迎接雙北世壯運選手及陪同者，雙北市府從場館、商圈、藝文、交通住宿等方面，提供各項優惠。（台北市政府提供）

    迎接雙北世壯運選手及陪同者，雙北市府從場館、商圈、藝文、交通住宿等方面，提供各項優惠。（台北市政府提供）

    2025/04/30 10:12

    〔記者何玉華／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，台北市政府整合場館、商圈、藝文與交通住宿，推出選手4大優惠活動，包括現金券460萬元週週領、雙北26座運動中心免費使用健身房及游泳池、各音樂展演空間Live House憑選手證享招待或專屬優惠等。

    台北市副市長林奕華說，世壯運報名人數逾2.5萬、參賽人次突破4.8萬，創下台灣歷來國際綜合性運動賽會新高，市府推出「場館、商圈、藝文、交通住宿」四大好康，邀請國內外參加者在賽事之餘，走入街區、感受生活，從巷弄美食、藝文展演到觀光景點，全面體驗台灣的人情溫度與城市活力。

    新北市副秘書長龔雅雯表示，世壯運激盪的不只是競技場上的精彩對決，更牽引出整座城市的觀光能量與經濟脈動；除了參賽選手享有專屬優惠，進場觀賽的民眾也能參與如「雙北跑點闖關Go」、進場觀賽及參加閉幕活動領取新北幣，還有特約店家消費享優惠。

    四大好康包括選手（含隊職員、12歲以上陪同者）專屬電子現金券，包含「特約店家現金券」、雙北在地商圈「商圈現金券」及各知名商場百貨「商場百貨現金券」三種，在5月8日至6月10日期間週週領，每週總計可領取600元現金，派券總金額將超過460萬元。

    第二好康為雙北127座場館提供憑證專屬優惠，包含運動中心免費使用健身房及游泳池、第三個好康是藝文活動加碼，共有50場文化活動供選手報名參加，包括北市的「臺北民歌新浪潮」，5月10日至6月8日間，選手（含隊職員及12歲以上陪同者）憑證消費入場即可獲贈「金牌啤酒」一瓶，新北市則有11條主題遊程。

    最後是住宿交通優惠，北市府觀光傳播局與旅遊平台「Agoda」、「雄獅旅遊」合作，設置世壯運訂房優惠專區，提供房價折扣或早餐免費等優惠，優惠期間加碼至6月，還有選手搭乘雙層觀光巴士享85折優惠及捷運、貓纜優惠票價；新北市推177瑞芳觀光公車，讓選手探索黃金山城魅力。

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