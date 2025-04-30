強力「獵龍」！今年移除綠鬣蜥已逾3.5萬隻 達去年同期3倍

綠鬣蜥適應力強、繁殖快，林保署粗估國內至少有20萬隻，南部不少農地受害，農業部去年底成立綠鬣蜥防治應變小組，今年起與地方高強度移除綠鬣蜥。（圖由謝其良提供）

2025/04/30 10:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕綠鬣蜥嚴重危害我國農作物與水路公共安全，農業部林業及自然保育署今年起啟動高強度移除行動，包含組成「獵龍小組」強力移除，截至目前為止，已移除超過3.5萬隻，為去年同期3倍。

雲林以南許多農地都慘遭綠鬣蜥肆虐，林保署粗估國內至少有20萬隻綠鬣蜥，農業部去年底成立綠鬣蜥防治應變小組，透過中央統籌、地方執行方式，比照防治非洲豬瘟與壓制埃及聖䴉經驗組成移除團隊，目前已組建4支援原住民獵人巡查隊，針對捕捉難度高的區域重點移除，也開放民間受過訓練者加入「獵龍」，地方政府已組成9支移除專隊，實施分區分工作業擴大執行規模，每個月都會公布移除隻數，林保署表示，截至目前為止，全國已累計移除3萬6543隻，為去年同期3倍，各地方政府也舉辦訓練，完訓人數有1635人。

請繼續往下閱讀...

為更精準掌握綠鬣蜥出沒熱點，也將既有「農作物天然災害即時回報系統（APP）」改版升級，增設「綠鬣蜥通報與移除專區」，林保署表示，所有合格移除人員可透過行動裝置即時上傳包括捕捉後綠鬣蜥正反面照片、吻肛長度與隻數等關鍵資料，再由農業部生物多樣性研究所結合圖資進行熱區判釋分析，進一步提供地方政府與管理單位作為移除策略調整依據。

為讓全國「獵龍」都有統一標準，林保署表示，農試所也製作「綠鬣蜥專案懶人包」，包括捕捉回報使用步驟、教育訓練講義及常見問題集（Q&A），提供各地方政府與移除團隊使用，確保系統應用標準一致及操作順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法