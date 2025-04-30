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    首頁　>　生活

    台中海線地區再爆國中生打架 只因網路互嗆不爽

    台中市海線某國中2名男學生打架，影片被po上「黑色豪門企業」。（擷取自網路「黑色豪門企業」）

    台中市海線某國中2名男學生打架，影片被po上「黑色豪門企業」。（擷取自網路「黑色豪門企業」）

    2025/04/30 09:43

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市海線某國中2名男學生，昨天疑在校外打架，校方表示，2名3年級學生因網路互嗆不爽，相約放學談判，一言不合就開打，校方今早已

    召開緊急會議，邀請雙方家長及警方等到場，家長互不提告，交由校方處理，學校將召開獎懲會議討論對學生的處份，並針對2名學生展開輔導及法律教育。

    台中市海線某國中學生打架，影片被po上「黑色豪門企業」，校方表示，影片是該校2名3年級學生，因之前在網路互嗆，昨相約放學後在清水某宮廟談判，結果一言不合2人就打起來，校方今天上午已召開緊急會議，邀請雙方家長及警方等到場，由於2名家長彼此認識，覺得學生一時衝動，互不提告，交由學校處理。

    校方表示，將召開獎懲會議，討論對學生的處份，並針對2名學生展開輔導及法律教育。

    台中市教育局表示，校方當天晚間向教育局進行校安通報，教育局隨即督導學校儘速釐清案情，加強當事人及其家長之聯繫溝通，並提供學生心理諮商輔導資源，後續依事件情節內容予以相關人員適當處置；另由於影片涉及個人隱私損及權益，已請學校向相關單位反映申請下架，並要求後續在校內加強對學生的法治教育。

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