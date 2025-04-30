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    上山玩水去！5月限定「山城水樂園」 六龜揪你來

    六龜山城水樂園五月每週六、日啟動。（圖由觀光局提供）

    六龜山城水樂園五月每週六、日啟動。（圖由觀光局提供）

    2025/04/30 09:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局與六龜觀光休閒協會合作推出5月限定「山城水樂園」，提供親子消暑旅遊新選擇；局長高閔琳表示，5月起每週六、日下午1點至5點，歡迎大家來六龜消費、再到寶來第二停車場玩水。

    高閔琳說明，寶來第二停車場將設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩一同清涼戲水，享受山城中的沁涼體驗，民眾只需出示當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費暢玩。

    活動現場還匯集六龜在地農產、美食與手作DIY，邀請民眾相揪來六龜，欣賞自然美景、暢快玩水遊市集，享受不一樣的山城之夏。

    高閔琳表示，東高雄擁有豐富的自然資源，有「高雄後花園」的美稱。除了寶來與不老溫泉區，每年花旗木、梅花與桃花心木輪番盛開，原生山茶也深受國內外遊客喜愛。

    「山城水樂園」活動在5月每週六、日下午1點到5點，讓遊客到寶來暢玩戲水，除了戲水，六龜還有神威天臺山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、彩蝶谷等豐富的人文與自然景點，一年四季皆具風貌。

    此外，為讓遊客深入了解六龜自然生態，觀光局也特別規劃2條生態導覽遊程。日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，由導覽老師帶領沿著巴斯蘭溪步道前行，觀察多樣豐富的生態景觀。夜晚則推出「寶來夜行秘境之旅」，深入浦來溪頭社戰道，探索歷史遺跡與夜間自然生態，別有一番風味。

    詳情請見報名網址，更多資訊可洽「高雄旅遊網」、及「高雄市六龜觀光協會」臉書粉絲頁查詢。

    跟著導覽員了解六龜在地生態。（圖由觀光局提供）

    跟著導覽員了解六龜在地生態。（圖由觀光局提供）

    .跟著導覽員了解六龜夜間生態導覽。（圖由觀光局提供）

    .跟著導覽員了解六龜夜間生態導覽。（圖由觀光局提供）

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